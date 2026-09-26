邱坤玄／世界2強進入維穩新時期

美東時間九月二十三日，習近平與夫人彭麗媛抵達華府，川普夫婦親赴安德魯聯合基地迎接，翌日，白宮安排正式歡迎儀式、領袖會談與國宴。兩位領導人今年五月才在北京會晤，四個多月後再次相見；這也是習近平自二○一五年以來再次對美國進行國是訪問。美國總統親自前往接機極為罕見，除了教宗的特殊地位有此禮遇之外，這是六十多年來美國總統首次到機場迎接他國元首。

當前中國大陸與美國關係的性質與發展是此峰會最需要關注的重點。中國大陸外交一向重視提出原則性架構，在中美關係上曾倡議建立「建設性戰略夥伴關係」及「新型大國關係」，但美方始終未完整接受北京提出的定位。今年五月川習北京峰會之後，大陸又提出建立「建設性的戰略穩定關係」倡議，美方會後的紀要並未提及，但是在兩天後白宮事實清單寫明，兩國同意在「公平與互惠」的基礎上建立此一關係，這應該是雙方首次在關係定位上達成共識。架構已定，接下來就是要實踐穩定的任務。

美中兩國之所以希望維持關係穩定，是因為雙方逐漸意識到，一旦競爭失控，彼此都將付出沉重代價。從先進晶片、人工智慧到稀土與供應鏈，美中都握有影響對方經濟與安全的籌碼；台灣與伊朗等議題，更可能使局部摩擦擴大。冷戰時期，美蘇核武形成「相互保證毀滅」的恐怖平衡。今天的美中關係不能簡單比照核武對峙，但兩國經濟與科技深度交織，全面施壓也可能傷及自身，雙方未必因此減少競爭，卻更有理由為競爭設下界線。

而峰會舉行就是管控競爭、維持穩定的成果，每次峰會前由負責官員密集協商，累積成果為下次峰會鋪路。五月北京會晤後，雙方宣布設立貿易及投資對話機制，並就稀土供應、美國農產品等事項提出承諾。不過，宣布共識只是起點：農產品採購能否達標、稀土出口能否保持穩定，以及相關機制能否真正運作，都需要持續檢驗。預計川普和習近平今年年底將分別出席在深圳的亞太經合會和邁阿密的二十國集團峰會。這些會晤或許能為兩位領導人及其貿易談判代表提供更多機會，在明年一月之前達成更多協定。

此次峰會也為川普與習近平提供應對國內需求的資源，穩定的兩大超強經貿與安全關係，對川普在十一月舉行美國國會期中選舉應是強大助力。十月下旬中共將舉行二十屆五中全會，外穩也可讓中共集中力量做好從嚴治黨的工作。此外中國人民對於美國高規格的接待應該感受特別深刻，近代史上遭受列強欺凌的記憶，長期影響中國的外交敘事；隨著國力上升，北京追求的不僅是貿易利益，也包括與實力相稱的國際地位，以及美國在重大議題上將中國視為對等的大國，如今已經實現。

眼看世界兩大超強領導人互動密切頻繁，我們只能望門興嘆，卻還自詡台美關係是最好時刻，實際上美國對台政策正在產生量變；賴清德總統上任兩年多來，仍未實現過境美國本土，軍售與交機延宕，顯然台美互動限制逐漸增加，長此以往，雙方關係可能產生質變。面對困境，台灣內部必須盡量保持團結，掌握行政與財政資源的執政黨應該主動釋出善意，與在野黨協調權力與資源的運作與分配，才能有效因應形勢的轉變。

（作者為政治大學東亞所名譽教授）