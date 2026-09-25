闕志克／美「債券衛士」如何節制川普

美國國債最近突破四十兆美元大關，遽升的主因是伊朗戰爭。戰爭不僅大幅增加國防部開支，更引發油價飆升及通膨，進而推高公債殖利率和美國政府的借貸成本，這個月十年期公債殖利率更是升到二○○七年以來最高。去年美國國債利息已超過一兆美元，比國防預算還高，今年看起來情勢會更險峻。

美國公債是美元霸權的基石，因為它為以美元作國際交易的國家公司提供「價值儲存」功能。美國公債能扮演這個角色，主要有兩個原因：首先，美國公債由美國政府背書，所以被視為安全的金融資產，尤其當戰亂或危機發生時；其次，美國公債有極高流動性，每日交易額超過一兆美元，這對金融資產配置至為重要，所以美國公債得以成為資金停泊首選。

美國公債殖利率不僅影響美國政府的借貸成本，也決定社會上各類長期貸款的利率，包括汽車貸款、房屋抵押借款、企業債務及基礎建設融資等。這些貸款的利率通常略高於公債殖利率，且對總體經濟與庶民生活影響巨大。雖說聯準會也能影響利率，但它能主導的只是銀行間短期資金周轉的利率，這會影響一般銀行的短期存放款利率，所以常用來調控市場流動的資金量。

公債的價格通常是這樣計算：買家先估計該公債餘命期間的通膨率，由此推導出自己覺得有利可圖的殖利率，再依本金，預期票面利息收入和殖利率，算出其現金價值。因為公債的剩餘總收入是固定的，所以殖利率愈高，現金價值愈低，反之亦然；而且買公債的主要考量是保值，因此買家都希望殖利率須高於通膨率。所以當伊朗封鎖全球兩成原油經過的荷莫茲海峽，石油供應必然緊縮，油價必然飆升，通膨就尾隨而來，美債殖利率跟著提高，美債價格隨之下跌。最近因美伊重啟戰火，胡塞組織攻占控制紅海咽喉的小島，油價短期看漲，十年公債殖利率因而一舉突破百分之五。

每個買家用算出的現價到市場競價，最後公債的成交價取決於市場機制。當美國政府的政策造成通膨或其他經濟惡果時，公債投資人大賣公債作為抗議，以催高殖利率，間接對政府施壓，有時甚至能讓政府改弦易轍，媒體稱這樣的投資人為「債券衛士」。

最著名的一役是迫使川普暫停對等關稅。去年四月二日川普高調宣布對等關稅政策與稅率，全球譁然，國內進口商怨聲載道，消費大眾對物價走向憂心忡忡，但川普團隊堅持原議、不為所動；然幾天內公債殖利率大漲，貝森特和川普才驚覺大勢不妙，所以在四月九日猛踩剎車，將對等關稅政策暫停九十天。

這次伊朗戰爭引發的殖利率攀升，和對等關稅之役相比，有過之而無不及，所以很有可能迫使川普最後找個藉口從伊朗抽身，安全下莊。

川普團隊不是沒有努力拉高公債價格來降低殖利率，譬如通過穩定幣法案增加公債的需求；幫忙阻跌日圓以免日本賣掉美國公債來穩定日圓；買回不易流通的公債以增加整體公債的流動性，但這些措施杯水車薪，效果甚微。雪上加霜的是，時逢ＡＩ大基建，原本購買公債的資金籌碼更因而流失不少。其實，最有效的方法是聯準會升息以抑制通膨，公債投資人的預期殖利率自然會下跌，上周聯準會果然就這麼做，但此舉對處心積慮想要個鴿派聯準會的川普而言，應該是很難吞下、卻是自作自受的苦果。

（作者為清華大學合聘教授）