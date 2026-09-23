廖達琪／政治沒有是非 卻終有因果

台灣政壇近日出現了一個史無前例的現象，就是閣揆不副署立法院通過的法案，已達八次之多；以一人之力，阻擋了多人之意的施行，合不合憲的討論自然甚囂塵上。本文不擬再涉入，倒是想起國學大師毓老曾云：政治沒有是非，卻終有因果。行政院為一時之算計而開此例，往後有樣學樣，如執政與在野角色互換，掌行政權的國民黨也用此一招，擋掉居立院多數的民進黨等通過的法案，民進黨會如何反應及論述此招的合憲性？

別以為此現象在政治現實中不會發生，選舉弔詭變化，從不是一眼看穿，政黨利害算計，也時有窮盡；台灣民主政治發展的歷程上，相關案例斑斑可考。當下算計對自己有利的制度選擇、或政策擬定，經時空轉換，執政在野角色互易後，反而成了綑綁自己的利器。公投在台灣的推動及制度設計的轉折，是最明顯的事例之一。

一九九○年代，民進黨還在野，公投是其主張民主改革的重要旗幟。那時候談公投，談的是人民主權，是「人民有權決定自己的命運」的關鍵權力。二○○三年在民進黨力推下，《公民投票法》終於通過，但因國民黨、親民黨係國會多數，設立的門檻較高，要求需一半合格選民出席投票，並有其中一半同意，所謂的「雙二一」才通過。二○○四年，總統陳水扁以公投綁總統大選，推出第一次全國性公投；泛藍陣營非常反對此一結合，並反動員投票，結果不出意料，公投沒過；接續幾次公投幾乎都難以跨過「雙二一」門檻，「鳥籠公投」因此成為政治語彙。

二○一七年全面執政的民進黨修法，降低通過門檻為：同意的大於不同意，且超過合格選民四分之一；試圖將公投從鳥籠中釋放出來，結果成就了二○一八年十項公投綁地方選舉，不僅造成投開票的混亂與延宕，更讓民進黨縣市長席次大幅退步。此一教訓，對民進黨應是刻骨銘心之痛，對國民黨則是喜出望外之甜，兩黨對公投態度丕變，二○一九年民進黨乃強力主導修法，將公投與大選脫鉤；二○二一年四項公投第一次適用新法，未綁大選舉辦，國民黨主提的議題就是公投綁大選，結果均未過。

時空再輪轉，二○二五年在野的國民黨結合民眾黨成多數，將公投法修回又可以綁大選，並接續提出數案，但被中選會審核後，僅通過一案。兩大黨對公投的恩怨情仇，應還不會到此打住，政黨的利慾薰心，永不止息；只是印證毓老的提醒：為公投博弈，沒有是非可言，卻有因果回撲自己身上。

除了公投，核能政策是另一例。民進黨以反核起家，前黨主席林義雄甚至為主張停建核四，絕食明志；反核也成為民進黨除台獨以外的另一張神主牌。但時過境遷，為了半導體及ＡＩ資料中心的發展，加上核能技術的進步等因素，廢核主張對今日執政的民進黨，似頗為尷尬的處於欲說還休的不解釋、不辯駁、不堅持狀態。

今日閣揆不副署，其情況比公投、反核更嚴重，因其直接觸及合憲性的問題，支持、反對的又各執一詞，負責釋憲的憲法法庭，處於停擺狀態；且此停擺之僵局，靠程序似已無解，只有靠人之意念，或才能動！而如此不副署之示範，所獲得立即的政治效益，相當龐大，對在野對手而言，實具備強大的學習誘因，將來會出現何等的因果報應呢？升斗小民應不樂見，但政治的輪迴，卻總是無情！（作者為國立中山大學政治所榮譽教授）