聯合報名人堂／挺戰不出兵的美國

「你出兵出錢打仗，我不出兵不出錢但挺戰。」

這是二○二二年二月，俄羅斯發動烏克蘭戰爭後美國對烏克蘭的政策。俄羅斯號稱因美國慫恿下，北約東擴，威脅到俄羅斯生存的利益，因而開戰。

美國對烏克蘭的政策說得難聽，就是「你流血，你花錢，你保國，我保勢。」

妙的是，美國在俄烏戰爭裡「挺戰但不出兵」的方針五年前已構思好了。場景不在中歐，而在東亞。要保護的目標就是第一島鏈。而關鍵守護者就是台灣。

二○一七年七月《外交事務》將任美國國防助卿的拉特納（Ely Ratner）論述〈路線調整：如何制止中國海上擴展〉（Course Correction：How to stop China's Maritime Advance）。

對付共軍在東亞海上擴展威脅，他說：「美國不會匯集合成火力以求打敗解放軍…而會與其他國家聯合演習、賣給他們反介入 （counter-intervention）的武器，反軍事脅迫的工具、監視無人機、水雷、陸基反艦飛彈、快速飛彈艇、機動防空設備等」，他未明說的是一旦戰爭爆發，美軍是否上戰場。

在烏克蘭，美軍沒有上戰場。在東亞海域面對共軍呢？拉特納只說「美國不會…力求打敗共軍」，美國戰爭部長赫塞斯去年九月九日向中國國防部長表示：「美國不尋求與中國衝突、或戰爭，但會以實力嚇阻中國。」一般理解是美軍不會參戰。

今年五月卅日，赫塞斯在新加坡香格里拉會議表示「無意與中國進行不必要的對抗。」同時，代表美軍的他在新加坡會議上十年來第一次未提到台灣。

今年七月二日，美國在台協會處長谷立言鼓勵把台灣變成「空中水面水下充滿無人機的蜂巢以嚇阻衝突」；七月八日，國台辦批評谷是「太上皇」，因為他完全忽視國務院老闆國務卿魯比歐，以及魯的老闆美國總統川普五月所說「不想美軍跋涉九千五百多英里去打仗當台獨靠山」。

七月十一日，美國務院發言人表示谷完全代表美立場。九月十日，谷肯定台灣增加軍費，但尚須投資國防研究。同時，美國特戰部隊綠扁帽上百人潛台訓練不對稱作戰的防禦，據傳已開始。

仔細爬梳川普五月出訪習近平後所說「無意支持台獨對解放軍作戰」的發言，與谷鼓勵台灣提升軍費、強化刺蝟嚇阻的呼籲，並無真正的矛盾。

講白了就是，協助台灣守護第一島鏈是美國的利益。但出錢、出兵、流血不必是美國，因為赫塞斯已表示：「美國不尋求與中國衝突、或戰爭。」

八月中，美縮減與韓軍演，導致提前落幕。九月初， 美日韓自由之刃軍演，美航艦再度缺席。

八月廿日美國傳統基金會比較對等時期美軍航經台海次數：川普1.0時期廿八次，拜登卅二次；而川普2.0時期僅十四次，比川普1.0時期減少百分之五十，比拜登時期減少百分之五十六。

在九月廿四日川習華府高峰會議前兩周，美國智庫「國防重點」分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）發表〈亞洲的第二島鏈戰略〉，她認為第一島鏈已經很難防守、而且容易引發與中國軍事衝突。

在台海，美國持續對解放軍規畫的長期「挺戰不出兵」戰略，將愈形困難。（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）