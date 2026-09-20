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劉大年／AI熱潮下的能源考驗

聯合報／ 劉大年

全球經濟正同時受到ＡＩ投資擴張與能源供應緊張的影響。一方面，科技企業持續擴大資料中心、晶片及電力基礎設施投資；另一方面，中東衝突升高，加上荷莫茲海峽運輸受阻，也加劇全球能源供應風險。兩股力量相互交織，可能使全球經濟再度面臨通膨升溫與利率居高不下的雙重挑戰。

近期布蘭特原油重新站上每桶一百美元，主要反映市場對中東能源供應與航運安全的疑慮。荷莫茲海峽不只是石油與液化天然氣的重要運輸要道，也牽動肥料、鋁及其他工業原料供應。一旦航運持續受阻，影響將由油氣價格擴散至各產業，並進一步推高全球生產與生活成本，使能源危機演變為更廣泛的成本型通膨。

這波能源衝擊與過去不同之處，在於全球正處於ＡＩ投資快速擴張期。資料中心、先進晶片、冷卻系統及網路設備都需要大量電力，各國為爭取ＡＩ產業，競相擴充發電、電網及儲能設施。ＡＩ雖然有助於提升生產力與推動經濟成長，卻也使電力需求加速上升。當能源供應再遭地緣政治衝擊，ＡＩ發展與能源安全之間的緊密關係便更加明顯。

因此，油價重返百美元不能只視為能源市場的短期波動，更應置於全球總體經濟中觀察。各國原本期待通膨逐漸下降，央行得以放寬貨幣政策；但能源、運輸與進口成本若持續上升，通膨可能再度反彈，央行也可能被迫延後降息。

全球經濟將同時受到三股力量夾擊：能源價格上漲推高企業營運成本，各國關稅措施增加進口成本，高利率則加重融資負擔。對積極投入ＡＩ資料中心、半導體及電力建設的企業而言，融資與建設成本上升，不僅可能拉長投資回收期，也將考驗其獲利能力。ＡＩ投資熱潮未必因此降溫，但市場將更重視投資能否轉化為實際收益，而不再只為ＡＩ願景埋單。

對台灣而言，相關風險尤其值得重視。台灣能源高度仰賴進口，油氣價格及航運成本上升，將推高發電、運輸與製造成本，不僅衝擊石化、鋼鐵、航運及航空業，也將增加中小企業負擔。即使是半導體與ＡＩ產業，也需要穩定且價格合理的電力供應，無法置身能源危機之外。

台灣近年將ＡＩ與半導體視為下一階段經濟成長的主要動力，但如果用電需求快速增加，發電、電網及儲能建設卻未能同步跟上，產業優勢便可能受到能源瓶頸限制。能源成本也不可能永遠由政府吸收；若國際價格長期居高不下，最終仍會反映在電價、物價及企業成本之上。

因此，台灣能源安全不能只停留在不同發電方式的爭論，更應建立完整的風險管理架構。除了分散石油與天然氣採購來源，也應提高安全庫存、強化港口與儲存設施、規畫緊急替代航線，並鼓勵企業運用長期合約及價格避險工具。對高耗能及關鍵產業，則應盤點極端情境下的電力與原料需求，建立供應中斷時的應變機制。

ＡＩ仍可能是未來經濟成長最重要的動力，但科技發展無法取代能源安全。沒有穩定的電力、可負擔的能源與安全的航道，再先進的晶片也難以轉化為持久的產業競爭力。下一階段全球競爭，比的不只是誰擁有最先進的ＡＩ技術，也包括誰能以更穩定、更具韌性的能源體系支撐ＡＩ發展。對台灣而言，ＡＩ政策與能源政策已不能分開思考，而應納入同一套國家競爭力戰略。（作者為中經院區域發展研究中心主任）

能源 荷莫茲海峽 中東

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