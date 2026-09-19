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葉銀華／聯準會升息 央行為何不升

聯合報／ 葉銀華

美國聯準會決議升息一碼，這是自二○二三年來首次調升，台灣央行卻維持政策利率連十季不變，同時將今年經濟成長率大幅上修至百分之十一點四八。同樣面對油價上漲與通膨風險，為什麼兩國做出不同選擇？

聯準會這次升息，最直接的原因仍是通貨膨脹。美國通膨仍高於百分之二的政策目標，近期中東局勢又推升國際油價突破每桶一百美元，增加能源價格向運輸、生產成本及其他物價傳導的風險。當通膨尚未回到目標，油價又帶來新的物價壓力，聯準會自然更擔心通膨重新升溫。

高油價本身已具有一定的緊縮效果，因為能源支出增加會壓縮家庭其他消費，也會提高企業成本；聯準會此時再升息，經濟可能同時承受高能源價格與高資金成本兩種壓力。既然如此，聯準會為何仍升息？真正擔心的並非油價突破一百美元，而是新的能源衝擊是否會進一步傳導到商品、服務、工資與通膨預期，使尚未完全受控的通膨再次擴散。

二○二一年的經驗正是一個重要警訊。當時美國通膨開始明顯上升，聯準會一度認為主要來自疫情後經濟重啟與供應鏈瓶頸，因此未立即升息。然而，通膨不但沒有快速消退，反而逐漸擴散，迫使聯準會自二○二二年起大幅、暴力式升息。這次面對油價突破一百美元，聯準會顯然不願再次承擔低估通膨持續性的風險。

相較之下，台灣央行維持利率不變，主要考量是國內通膨仍相對可控，並預期明年可望降至百分之二以下。然而，央行同時將今年經濟成長率上修至百分之十一點四八，如此高的成長率卻未升息，也值得進一步思考。

關鍵在於成長從哪來。今年台灣經濟高速成長，很大程度來自ＡＩ、半導體及資通訊產品出口快速增加。若以出口總額觀察，扣除電子零組件與資通訊產品後，最近十二個月其他產品的出口金額，甚至比七年前還低近百分之三。這還只是名目金額；若考慮七年間出口品價格上漲，實質出口的衰退幅度可能更大。

換言之，台灣目前同時存在ＡＩ相關產業快速成長與其他產業相對疲弱的現象。這使利率政策更加困難。全面升息可能增加非ＡＩ企業的資金壓力；但若因此維持利率不變，也可能低估整體經濟高速成長、ＡＩ投資快速擴張，以及油價上漲所帶來的通膨風險。

更值得注意的是，即使央行不升息，也不代表企業融資成本不會上升。隨著ＡＩ、半導體及相關產業投資快速增加，企業融資需求同步擴大，部分銀行資金調度已轉趨緊俏，企業新增授信的利率與條件也可能不如過去寬鬆。非ＡＩ企業未必分享到ＡＩ帶來的高成長，卻可能必須與大型科技企業競爭銀行資金。

因此，聯準會升息而台灣央行不升息，不能只解讀為兩國央行對通膨判斷不同。美國面對的是通膨仍高、油價上漲，以及二○二一年低估通膨持續性的教訓；台灣則同時面對高速成長、油價帶來的輸入性通膨，以及ＡＩ與非ＡＩ產業景氣明顯分化。

真正值得討論的是央行如何權衡兩種風險。如果因通膨目前相對可控、非ＡＩ產業偏弱而不升息，是否可能低估高速成長、ＡＩ投資與油價上漲帶來的下一階段通膨與金融風險？反過來說，如果升息，又可能使原本相對疲弱的產業承受更大的資金壓力。如何在這兩種風險之間取得平衡，才是這次央行利率決策真正值得關注之處。

（作者為陽明交通大學資管與財金系教授）

央行 聯準會 升息

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