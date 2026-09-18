趙春山／冷眼看川習會的台灣議題

中共國家主席習近平即將訪問美國，如同今年五月美國總統川普的大陸之行，台灣議題成為川習會前外界關注的一個重點。

川習會達成「中美建設性戰略穩定關係」的共識，其核心思維就是管控分歧，避免衝突。中共外交部長王毅雖說，「台灣問題是中美關係的最大風險點」，但我相信中美雙方都不希望在台海兵戎相向。

中美關係近年來出現緩和的跡象，但雙方競爭的本質沒有改變，加上兩岸關係的敵意有增無減，台美中的三個雙邊關係，仍存在嚴重的「戰略互疑」。川習上次會面沒有處理台灣議題，這次會面也不會談出結果。換言之，中美短期內難以在台灣議題取得突破。

雖然中美都強調「元首外交」的重要性，但雙方都不願意台灣議題在川習會上就地攤牌。對美國而言，首先，川普不會在軍事和經濟方面放棄在台灣的既得利益，對台軍售和台製先進晶片，都被視為美國和中共戰略競爭的談判籌碼。

其次，維持中美關係「鬥而不破」是美國的長期戰略。基於地緣政治和地緣經濟利益的考量，美國不會放棄拿「台灣牌」來遏制「中國崛起」。

雖然「棄台論」在美國國內時有所聞，但主張對中強硬和支持台灣自我防衛，已長期形成美國的跨黨派共識。川普政府基於選舉考量，認為維持戰略模糊，仍是美國對華政策的最佳選擇。

對中共而言，台灣問題是其「核心利益的核心」。中共前駐美大使崔天凱最近在北京香山論壇表示，外界可能期待美方出現「一些新思維」，但中方「沒有幻想事情會很容易」。

在川習二會召開前夕，崔天凱把北京的立場說得一清二楚。首先，中共認為川普言行不一，美國政局難測。習近平和川普對談台灣議題，只是希望減少阻力，而非期待增加助力。

其次，中共視台灣問題為「內政」事務，不能拿來做為交易的對象；換言之，那些認為北京會以改變對俄烏和美伊戰爭的立場，換取美國對台灣問題讓步的說法，可能是一廂情願的想法。

從法理和現實看，只有「兩岸關係問題」，沒有「台灣問題」。台灣應該認清本身和中美在其中扮演的角色。

首先，台灣的生存和發展應成為內部朝野的最大共識；無論採取的手段有何不同，都不能自外於中國大陸。雖然維持現狀是台灣目前的主流民意，但兩岸關係走向非主觀意志所能轉移。形勢所迫，未來任何執政者都須面對「兩岸統一」問題的挑戰。台灣欲趨吉避凶，當務之急就是努力改善兩岸關係，並且厚植談判代替對抗的實力。

其次，美國基於本身的利益，仍會維持對台灣的巨大影響力；但中美力量對比發生的變化，已減少美國對中共施壓的能力。即便美國想助台一臂之力，最終恐怕也是力不從心。

最後，中國大陸發展是影響兩岸關係最重要也是最常被忽略的變數。回顧歷史，一九七八年底中共「十一屆三中全會」，決定把「以階級鬥爭為綱」，轉變為「以經濟建設為中心」。實施對內改革和對外開放的結果，成為中共改變對美和對台政策的動力。

今年是中共「十五五」規劃開局之年，預定下月召開中共「廿屆五中全會」，接著是明年的「廿一大」。這意味著中共政治發展將進入一個關鍵性的階段，對於中美關係和兩岸關係，都會產生一定程度的影響。

綜上所述，面對川習二會，台灣不應幻想與美國「共管中國」；也不必擔心中共與美國「共管台灣」。

（作者為淡江大學榮譽教授）