魏國彥／滿窗青翠樓外樓 暖風薰得遊人醉

今年九月，台中市迎來城市發展與國際交流的重要里程碑。龍寶建設董事長張麗莉女士經過多年耕耘，在今年正式接任「世界不動產聯盟」總會長，成為該組織創立七十年來首位華人女性總會長。

依該聯盟傳統，總會長就任後要在其所屬的城市舉辦「國際交易任務」（International Trade Mission）大會。早年該活動的目的在於活絡房地產市場，近年已轉變為各城市展現城市發展成果的櫥窗，成為彰顯永續發展、人類未來居住環境新想像與實踐的博覽會。

好的是，台中市近年推動「綠容積」政策，鼓勵建案增加「垂直綠覆率」，台中的營建商挖空心思巧妙設計，把綠植栽立體化，一棟棟大樓的陽台、樓頂都綠意盎然。其中位於太平的第二期社會住宅榮獲「全球卓越建設金獎」、一改人們對於社會住宅的刻板印象—鴿子籠式密集且廉價的灰色方整大樓。

另外，綠空鐵道軸線計畫、大里區光正段三期社會住宅、宏銓緣溪行、帝璟寬和等建案亦分別獲獎，均在這次國外同業來台觀摩的行列之中。台中市新建物的「綠色營造」，成為今年「國際交易任務」展示的主視覺色調。

放眼世界，都市化、城鎮化是全球的趨勢。目前全球人口突破八十三億人，根據聯合國發布的「世界都市化展望」（World Urbanization Prospects），全球廣義的城鎮化人口比率已高達八成一，也就是說，全球有六十七億人居住在各型大中小城市之中。人類與山林原野已形同陌路，回歸自然的夢想只能成為鄉愁；你我都身陷城市之中，與城市共生活、同呼吸。

城市營造不能只靠建商，更重要的是宏觀的都市發展政策與獎勵引導。台中市政府近年推出「宜居建築」與「共好社宅」兩大政策，重新定義建築與住宅的角色；透過垂直綠化、生態填補及「一建案、一公園」策略，讓建築成為城市生態系統的一部分。

透過空間釋放策略打開建築邊界，串聯開放街區、立體共享平台與垂直合院，使住宅從私有空間轉化為社區共享的公共生活場域，讓共好生活從個別社區步步延綿為城市覆蓋。

九月中旬，台中迎來了全球上千位建築師、營造商、設計師、地產商，這座位處北回歸線稍北的城市，雖說已是初秋月份，因全球暖化之故仍有盛夏餘威。台中市的這些新建案及其衍生出的社區營造，能否激發出更多的未來想像，孕育出更好的城市韌性？

全球的營建菁英是帶著問題意識來到台中的，他們擔心未來有更多人口將湧入城市居住，如何因應？政經位階的差異，是否造成貧民窟與精華區的巨大落差？擁擠的摩天大樓是否讓居民更隔絕疏離？密不通風的窄小棟距讓城市窒息、熱島效應更加嚴峻？一波一波的熱浪又將如何危害都市人的生命與健康？

此刻，我站在台中一個得獎建案的樓頂，頭上有青翠的綠蔭，與對面大樓的樹影相映成趣。放眼望去，近處有小公園，園中綠樹搖曳，清風吹過我所在的大樓植栽；社區片片點點的綠意不斷向外延伸，串聯起台中的山海地景與都市紋理。

祝福來到台中的國外友人，都能像我一樣看見「滿窗青翠樓外樓」的景觀，被台中的暖風薰醉。

（作者為逢甲大學講座教授）