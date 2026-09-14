黃齊元／世界秩序瓦解 台灣何去何從

《紐約時報》最近以「新世界失序」為專題，探討當前國際體系如何逐漸瓦解，以及當美國開始退居一旁時，各國將如何調整自己。這對以「供應鏈被鎖進美國」而沾沾自喜的台灣而言，有深刻的啟發。

作者以風暴作比喻，強調其來臨前總有徵兆，人們卻往往視而不見，不認為我們的世界會天翻地覆。近期國際專家一再提醒地緣政治衝突、戰爭危機、ＡＩ失序和泡沫化風險，但許多人仍盲目樂觀、無視訊號、不願改變，認為一切會照舊。

台灣人不分藍綠均有的迷思是「維持現狀」，這是一廂情願的主觀想法；當我們周遭的世界已開始瓦解時，我們憑什麼認為這座小島不會受到影響？中國大陸正在實施「不統而統」，執政黨持續推動「不獨而獨」，美國態度則是明顯的「不變而變」，台灣卻只關心年底選舉。

新加坡前外交官馬凱碩最近談到區域安全時，形容台灣是亞洲「最危險的議題」；他提醒台灣不要重蹈烏克蘭覆轍，走上「代理戰爭」，要確保不跨越紅線。他建議台灣應尋求創造性的外交安排，在原則上接受與大陸統一的情況下，維持台灣的自治與生活方式。

大部分台灣人不願接受這個建議，但美國亞太戰略已改，川普政府內憂外患，反觀中國大陸快速崛起，成為世界秩序的重要維護者。大陸長期目標是追求民族和國家統一，台灣未來只有三個因應選項：透過和平談判解決歧見、被外在現實脅迫讓步，或者走向戰爭。台灣能靠什麼戰勝？無人機嗎？

台灣面對世界變局有三個錯誤認知。第一個誤解是，把半導體和ＡＩ與美國政府畫上等號。台灣認為美國是救星，但全世界大部份國家正與美國畫清界線；美國長期盟友加拿大挺身和川普說不，正式啟動貿易戰。台灣的底氣來自輝達，該公司市值現已超越德國與日本ＧＤＰ，但黃仁勳並不等於川普。

在川普心中，台灣是「小偷」，但有短期利用價值；對白宮而言，重點在於盟友是否能協助美國贏得ＡＩ競賽，華府警告其他國家需選邊站。台積電現在市值已逼近加拿大ＧＤＰ，台灣對美貿易順差創歷史新高；台灣有美國要的技術，川普正針對半導體制定新一輪關稅計畫。

第二個誤解是，認為中國的經濟問題會影響其對世界的影響力。事實正好相反，高科技產品已成為大陸出口成長主要動能，創新、先進製造及全球化能力正成為中國經濟實力的關鍵，進而強化和「全球南方」的關係。

第三個誤解是，「非紅供應鏈」是台灣維持現況的護身符。在中美地緣政治衝突下，台灣成為非紅供應鏈最大受益者，但西方國家並不會為此出兵保衛台灣，反而會加速「台灣+Ｎ」以分散風險。

台灣押注美國與ＡＩ，但這並不代表世界趨勢，也不代表台灣大部份人民利益。過去台灣以「西方民主價值」為依歸打造供應鏈，但民主已死，川普恣意橫行、濫用獨裁權力；台灣最大的風險是把自己定位為中美陣營對抗的前線。「經濟美國化、政治川普化」雖給台灣帶來短期紅利，卻無法使台海長期安定，反而造成誤判。

美國可說已輸掉美伊戰爭，川普持支持率創新低，期中選舉充滿變數。本月川習會時，川普有許多地方有求於中共，習近平必然再次強調台灣議題。面對失序的新世界，台灣須思考改善兩岸關係。

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）