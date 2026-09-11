聽新聞
0:00 / 0:00

闕志克／生成式AI將帶來的社會衝擊

聯合報／ 闕志克

上個月Ｍｅｔａ與美國四十七個州及其他特區達成和解協議，同意支付高達一七一億美元的罰款，並修改其社交媒體產品以減少兒童的沉迷和傷害。這個結果一錘定音，讓社群媒體是否危害兒少身心的紛擾爭議畫下句點，也提供兒童未來有更健康的成長空間。但同時，一個性質類似但危害可能更大的威脅正蠢蠢欲動，那就是生成式ＡＩ聊天軟體。

生成式ＡＩ最深遠的衝擊可能在於大量白領工作的滅絕—特別是那些牽涉資訊收集、分析與合成，涵蓋法律、金融、會計與工程等領域的職缺。Anthropic執行長去年指出，ＡＩ可能在五年內淘汰約一半的入門級白領職位，並將美國失業率推高到百分之廿。如果白領職位真以如此驚人的速度和規模消失，引發的社會動盪與不安將是史無前例，甚至可能釀成政治運動乃至革命。川普崛起背後的ＭＡＧＡ運動，其根因源自第一次「中國衝擊」與自動化浪潮，便是力證。

儘管有人提議類似「全民基本收入」的創新社會制度，來緩解ＡＩ所造成大規模的失業與生計問題，但已有研究顯示，這無法完全解決民眾因丟了工作而失去生活意義、社會地位、人際互動機會和階級流通管道的種種社會問題。

ＡＩ聊天軟體可依據每個學生的學習需求和進度進行個人化調整，因而可顯著提升學習效益。然而，如果使用不當則很可能導致「認知卸載」—即把本應由大腦完成的認知活動委外給ＡＩ，因而傷害學習品質。傳統的教育流程要求學生閱讀、整理所讀內容、和已知材料建立聯繫，最終形成持久的記憶與知識。但如果學生依賴聊天軟體直接獲取答案，儘管答案品質較高，卻也斷送了鍛鍊分析、探索與解題能力的機會。

這樣的損失在寫作時尤其明顯，因為寫作涉及組織思維、調和論點間的矛盾，以及構建觀點與表達方式等一系列認知動作。一旦完全靠聊天軟體代勞，學生等於自我閹割了相關的認知訓練；最糟的是，學生可能因而喪失辨識和糾正ＡＩ錯誤的能力—堪稱ＡＩ世代人類最重要、最值得保留的技能之一。

ＡＩ聊天軟體給用戶的感覺是隨叫隨到、耐心十足，提供全方位的關注與理解，且絕少妄加評判。相較之下，現實世界中的朋友各有想法與需求，因此會誤解、會缺乏耐心、會與我們意見相左、有時更會要求我們妥協或犧牲。因此，愈來愈多人在尋求陪伴或配偶時，會趨易避難，選擇與聊天軟體而非真人打交道，同時也對現實世界親友的缺點或情緒愈來愈不能或不願意包容。結果可能是人際社交互動減少，結婚率下降，少子化的問題加劇。

類似轉移現象也會在宗教領域發酵。許多傳統宗教都要求信眾要超越自身慾望以追求靈性成長，例如說，基督教就強調自我犧牲和愛鄰如己。然而，ＡＩ聊天軟體能提供一種無需承擔義務、完全解除道德禁錮的靈性體驗，尤其加上緊緊扣合個人經歷的教義闡述與貼心說理，很有機會取代傳統神職人員如牧師或神父的角色。

ＡＩ聊天軟體能逐漸占據傳統工作、教育、社交和宗教等領域，就是因為它成功消除這些互動關係中看似煩人、實則隱含深刻價值的「摩擦」。人們抄短路想省掉這些麻煩，所以選擇聊天軟體，卻忘了往往正是透過這些摩擦的淬鍊，才有可能獲得成長、友誼和信仰的甜美果實。

（作者為清華大學合聘教授）

白領 Anthropic 法律

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

讀家觀點／108課綱不能只做「X＋AI」

學者看AI時代的新聞未來…「記者現場採訪 才有溫度」

美國新聞設計資深顧問賈西亞：新聞正經歷2場革命

李英明／物通膨：AI正在消費人

相關新聞

聯合報黑白集／清泉崗的這一夜

清泉崗夜空出現無人機，一架小小飛行器，就讓機場軍民航班都停擺。許多民眾都在問：國軍反無人機系統呢？政府正大肆採購並發展無人機，卻連對付一架無人機都沒辦法，也太遜了！

聯合報社論／讓國民法官精神創傷的制度，不必修改嗎？

國民法官參審制實施至今逾三年半，大致獲得正面評價。但也有法界人士批評，這項制度只是司法體系最完美的「免責聲明」，國民法官被當成「合法肉盾」。最近一項「謝文雄殺妻姨案」的審判，便深刻暴露了國民法官審理凶殘社會案件時，夾在輿論情緒與專業法官間的掙扎，多名參審國民法官因此受到精神創傷輾轉難眠。更有一名參審者站出來指陳法庭制度的不公，是難以忽視的畸形角落。

在野無分裂本錢 及時整合猶未晚

在九月五日《遠見》及天下文化創辦人高希均先生的追思會上，賴清德總統致詞時推崇高創辦人「戰爭沒有贏家、和平沒有輸家」的讜論，並稱將接手推動高創辦人念茲在茲的「和平幸福」主張，切記他「和平不是選項、是唯一道路」的提醒。然而，對照賴總統就任以來在兩岸關係上的諸般言行，卻頗有時空錯置之感。

讀家觀點／不向AI舉旗 人類不能放棄思辨

美國哥倫比亞大學新聞研究所新聞設計資深顧問暨兼任教授賈西亞博士，日昨應聯合報系之邀，在台北發表演講指出，人們對ＡＩ的恐懼從未停歇、認為「ＡＩ會摧毀社會、奪走人類的工作、傷害孩子的未來，大家深信ＡＩ就是人類文明的終結」，但最終人類才是控制者、ＡＩ無法取代。

名家縱論／死亡只是一個選項？

美國作家庫茲威爾預言：「只要能健康的再活三五年，你可能就永遠不會死了！」這句話聽來匪夷所思，是真的嗎？

還中部人民選擇呼吸權

賴政府又在踐踏中部基層民意！原本承諾「增一氣、拆一煤」，如今在規畫上卻實質變成「增六氣，只拆四煤」，這種行為是典型的「欺騙人民、踐踏民意」。當賴政府在歡慶供電穩定時，背後代表的卻是「用中部人的肺發電」的無奈感，更是中部居民心中揮之不去的痛。看著中火的那幾根大煙囪，心中的不平衡與憤怒便會油然而生。「揮之不去的痛」，並非只是政治上的口號，而是無數中部家庭在面對健康威脅時，最真實且無助的日常寫照。這種「無法選擇呼吸權」的恐懼，是地方上最深沉的痛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。