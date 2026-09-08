劉大年／出口管制走進公司治理

近日台灣檢方起訴涉及ＡＩ伺服器違規流向中國大陸的案件；ＡＩ伺服器原先申報供台灣使用，最後卻有部分經由第三國轉往中國大陸。表面上是涉嫌規避出口管制，卻顯示出口管制風險已從產品與通關管理，延伸到客戶身分、最終用途、內部授權與第三地轉運等交易環節。

隨著中美科技競爭升高，美國持續強化出口管制，關注的已不只是「什麼產品不能出口到哪裡」，還進一步追究「賣給誰、誰真正控制買方、最後由誰使用、產品最終流向何處」。即使交易對象設在第三國，只要實際控制者、最終使用者，或最終用途涉及受管制地區，都可能產生風險。

換言之，出口管制已不再只是政府在邊境把關，而正逐步走進企業日常營運。當高階科技產品交易鏈愈來愈複雜，企業若仍把出口管制僅視為出貨前確認許可證的例行程序，已不足以因應新情勢。

因此，企業只做到「認識你的客戶」已不夠，還必須掌握「客戶的客戶」與最終使用者。客戶股權由誰控制、為何大量採購敏感設備、付款與交貨地點是否異常，以及產品是否可能經第三地再次轉售，都應納入交易審查。這也顯示，出口管制重心正從「產品是否受管制」，轉向「企業能否掌握整筆交易風險」；有效管制不能只靠最後一道出貨審查，還應把風險控管提前到接單與交易決策階段。

台灣已針對戰略性高科技貨品出口，推動「企業內部出口管控制度」，鼓勵企業建立客戶審查、交易篩選、出貨管理等機制。隨著更多先進產品涉及國家安全，出口管制已不能只停留在貿易、法務及報關部門，還應納入企業內控，訂定權責分工、審查層級與核准程序，建立相互查核機制，並貫穿接單、付款、物流、出貨等各個環節。

對敏感產品、高風險市場與特殊客戶，更應採取分級管理，建立異常交易的預警、通報、升級審查機制。當交易明顯偏離正常商業模式，就應查核最終用途與實際流向，必要時停止交易，讓內控真正發揮作用。企業也應善用數位工具，將客戶審查、最終用途及異常警示納入系統，保留交易與核准紀錄，再透過定期稽核、教育訓練，檢視制度是否真正落實。

更重要的是，出口管制應進入董事會與高階經營階層的風險管理。重大違規的代價已不只是罰款，更可能造成商譽受損、客戶流失，甚至影響企業取得先進技術。對高科技企業而言，董事會不只要確認公司有無制度，也要確認制度能否確實運作。

這項變化對台灣尤其重要，台灣是全球高科技產業的重要生產基地，也處於中美科技競爭與出口管制的交會點。台灣企業未來能否持續立足國際市場，不只取決於技術、價格和交貨能力，也取決於能否將出口管制融入日常營運。出口管制不再只是法規遵循，已成為企業經營能力的一環；企業不僅要回答「產品能不能賣」，更要掌握「賣給誰、誰在背後控制、最後用在哪裡？」以及「還會流向哪裡？」

在經濟安全演變為全球經貿新規則的時代，出口管制已不只是邊境管理與法規遵循，亦為企業內控與公司治理的重要一環。

對台灣企業而言，下一步不是多增加一道出貨檢查，要建立從接單、審查到出貨的完整內控防線，將出口管制切實融入日常經營與風險管理。（作者為中經院區域發展研究中心主任）