趙建民／台灣須跳出「小而好鬥」的宿命

六月初，中共首度赴台灣東部海域進行「海上交通專項執法和掃測行動」，八月，廣東海事局以颱風過境為名，要求國際商船定點避難，對台預演「隔離」，另在西沙群島的羚羊礁建港，專家認為戰時可以阻斷美軍自南海增援台海。

另一方面，馬來西亞首相宣布支持兩岸武統，印尼和中國大陸海軍在東台灣海域演習，澳洲前總理陸克文稱，二○二八年將是最危險的一年。

面對日益危殆的台海，賴總統卻稱北戴河會議對台工作下了包括四個面向的嚴重指令，試圖干預年底選舉。對大陸情勢稍有素養，便知北戴河會議廿餘年前就已取消，遑論大張旗鼓介入地方選舉的弱智！

台灣努力編列國防預算超過兆元，但仍不足陸方的十一分之一，解放軍海軍艦艇數量已經超越美國，至二○三五年將擁有兩千枚核彈頭，面對蠢蠢欲動的強敵，台灣理應全力避險，為何老是做出對方認定的挑釁之舉，甚至編造不實訊息？

賴清德上台剛滿兩個月，便在民進黨的全代會中全程台語，宣稱台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，又在團結十講第一講強調「中國無權以聯合國大會決議否定台灣的主權地位」。兩岸軍力懸殊，台灣社會高度脆弱（如能源、糧食），適合主動出擊嗎？

面對頻戰的台海危局，台灣政黨領導以挑釁為樂，人民不但沒有大聲制止，反而或選票支持、或冷漠以對，關心台灣前途的國際友人憂慮困惑！

心理學的反向作用理論或能解釋此一反常現象，該理論認為一個人在感受恐懼或焦慮時，為了保護自尊，潛意識會表現相反如挑釁、強悍或無所謂的行為，這種情緒也契合弱小方對求勝的渴望，引發「好鬥宿命」！

俄烏兩國實力懸殊，戰爭造成烏克蘭三分之一人口流失、五分之一領土被占，國際社會嚴厲撻伐侵略。但蘇聯解體後北約五次東擴俄國深感威脅，烏國在未獲西方具體承諾前，遽然尋求與西方一體化的主權政策，二○一九年修憲將加入北約及歐盟寫入憲法，莫斯科認定是地緣政治的嚴重威脅；而在有近四成俄裔烏人居住的烏東頓巴斯地區，俄語是主要語言，但基輔卻堅決「去俄羅斯化」，通過語言法限制俄語使用。

以中東為例，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯在二○○七年取得人口僅二百三十萬加薩走廊的控制權，戰鬥人員不足三萬，卻在二○二三年十月奇襲軍事強權以色列，導致自身傷亡廿五萬以及卅四萬人流離失所。

弱小一方展現侵略性，以捍衛主權為名將境內對手醜化為懦弱通敵，是攫取政權的有力模式。為了說服支持者，必須創造安全假象，是以台灣主權論者朗朗上口的，經常是冷戰時期口號如國際邪惡軸心、第一島鏈、民主抗中等。

這些人刻意忽視的，恰恰是地緣政治的變化，日昨美國財長貝森特稱，無法容忍擁有一點二兆美元貿易順差的中國，指出美國對中政策的主體性。

中國在新能源和機器人方面席捲全球市場，未來是否在ＡＩ的研發和應用、半導體和先進芯片、全球新能源供應鏈等超越美國，這種國力競爭，才是美國朝野關切的大戰略。

中華民國主權及價值必須捍衛，但不能好勇鬥狠！

（作者為文化大學社科院前院長、陸委會前副主委）