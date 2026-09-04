薛承泰／危老宅如何守護新生命？

國發會日前發布了最新人口推估，報告中有三項值得重視。首先，三年後我國將退出「人口紅利」，進入每兩位勞動人口扶養至少一位老人或小孩的「人口負債」階段，這將不利於經濟的動能。

其次，在「中推估」下二○四五年總人口將降至兩千萬以下；至二○七五年總人口約為當前一半，其中六十五歲以上老人占百分之五十二點九，十五歲以下小孩占百分之四點八，老人數量是小孩的十一倍，他們將左右每一場選舉。

最後，到二○五○年台灣將進入世界最老國之列，年齡中位數近六十歲，有四成人口是老人，且寡婦將遠多於鰥夫，「寡婦經濟學」漸成主流。

雖然台灣人口逐年在減少，可是家戶數與住宅數都在增加；換言之，家戶平均人數持續下降，閒置住宅數量高居不下！而在另一方面，年輕人因買不起房子，政府只好不斷蓋各類社宅並提供相關租金補貼，可是生育率仍繼續下滑。

筆者曾指出，四十歲以下年輕人將繼承空前多的不動產。多數年輕人儘管有原生家庭可住，卻急著離開另覓自己的窩，導致全台家戶數並沒有跟著總人口減少而反增。

根據內政部不動產交易平台資料，近年來不動產移轉，繼承的占比果然增加了；此外，不動產買賣老屋的占比也上升了，卅年以上屋子占了超過六成（十年前才兩成五）。許多年輕人因就業或結婚而離開了原生家庭的老宅，扛起卅年房貸，卻又進入另一個老宅；如果他們想要有下一代，需在超老宅中孕育新生命不知多少年？

此外，全台平均屋齡達卅四年，卅年以上住屋占了約六成，數量達五五○萬宅，應有一千萬人口生活在裡面，至於五十年以上「超老屋」，也有一四○萬宅之多； 僅有老人居住的戶數也超過了九十萬宅，是十年前的兩倍。

老屋狀況多常需修補，鄰里易相互干擾隱私不足；況且老屋匯集成老社區，既缺公共設施又處處違章，年輕人想要停一輛摩托車都困難！政府注意到住宅的「危老化」也已推出都更與危老重建等方案；然而「雷大雨小」，政府每年都更核定數都不及百件，多年來合計只有一三二七件，其中完工了七○五件，其餘的還在漫漫長夜中嗟嘆！至於危老重建，至今核准了五千餘件，還不知何時會有成果統計？

由於都更牛步重建蝸行，老屋不僅沒減少，十年間屋齡卅年以上與五十年以上分別增加了十五與八個百分點；換言之，愈來愈多人居住條件變差了，居家安全疑慮也提升了！最近通過了新法，大家拭目以待，看看五年後這些數字的變化吧。

尤其今年以來，環太平洋火環帶發生規模超過七點○的強烈地震已達十四起，別忘台灣也在這條地震帶上，再加上氣候變遷，還不斷發生暴雨與滑山。前內政部長李鴻源教授曾呼籲「防災型都更」，這是底線，保障國民一個友善且安全的居住空間與環境，乃是基本人權。 選舉又到了，大家不要只注視著指標性大樓、大橋、場館，應回頭來看看庶民們被歲月侵蝕的窩，那些曾挺過九二一大地震的房屋，廿七年後還撐得住一次七級地震嗎？

每兩年國發會對未來人口進行推估，過去因過於樂觀而失準，這次看來務實了些。但願這次政府針對少子化推出每年三千八百億元的「新戰略」能奏效，否則兩年後的推估會再下修，前述現象會繼續惡化！

（作者為台大退休教授）