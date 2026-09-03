魏國彥／人間多災厄 仙界也遭殃

今年歲次丙午，赤馬當運，每六十年輪一次，火元素偏旺，都說是個災難年。八月廿二日凌晨一時許，台南市安南區海佃路某處空地發生重大火災事故，經查是遭不法業者違法堆置含鋁、鎂等物質之廢棄物，因受雨淋引起發熱反應，造成爆炸與大火，波及鄰近民宅，十五人受傷、十一戶住宅火災，數十棟房屋窗戶爆裂，並有消防車及民眾車輛受損。接著，台南市滂沱大雨，成水鄉澤國，廿四日上午，國定古蹟台灣府城大東門發生側牆局部崩坍事件。

八月廿四日晚間，台北指南宮凌霄寶殿也發生大火，火勢極大，經消防人員全力搶救於八月廿五日凌晨撲滅。三天之後，八月廿七日，適逢中元節，鬼月期間，正是地官清虛大帝的誕辰，在這特別的日子裡，地官大帝巡視人間，審視眾生的功過善惡，校戒罪福。道教信仰有「天人感應」之說，這場大火，加上賴總統的龍興之地—台南，近日連續發生的水災與火災，有什麼天機暗示嗎？

童年時我在台北木柵國小就讀，老師經常帶我們「郊遊」的地點之一就是指南宮：我們穿過木柵市場，跨過道南橋，經過政治大學校門口，不久就來到登山口，拾級而上；老師說：「吃得苦中苦，方為人上人」，要我們算算要爬多少階梯才能看到奉祀的「呂洞賓」老祖，才能登高望遠。小學六年級最後一次登山，剛好趕上凌霄寶殿落成前夕，我們看著即將開放信眾膜拜的巍峨宮殿，覺得自己的渺小。我遠遠地暗暗祈禱，要保佑我考上台北市的初中。眾神果真靈驗，我考上了成淵中學；往後考高中、大學，乃至考托福前夕，都來到凌霄寶殿捻香膜拜，庇佑我一路順風順水！

指南宮是一座融合儒、釋、道三教合流的宏大叢林，其凌霄寶殿地勢最高，氣宇軒昂，落成於六十年前，今年剛好滿一甲子。寶殿祀奉了道教中全部主祀的天神和仙祖，並系統化的依層供奉，上層為玉皇殿，除供玉皇大帝外，另供奉天、地、水三官大帝及其他多尊神祇，傳說「天官賜福、地官赦罪、水官解厄」。古早時期祭祀玉皇與三官是皇帝的專利，東漢時，張陵創立天師道，就以祭祀天地水三官為要，普及民間，分別於上元、中元及下元三節進行之。道教視中元為地官赦罪之日，信眾們在這一天祭祀祖先，並誠心祈求地官大帝赦免祖先與個人在無形中所犯下的過錯，達到消災解厄的願望。

漢朝董仲舒有「天人感應」之說，認為君主是天的代表，受命於天。當天子行王道、施善政時，大自然就會表現得風調雨順，四季分明，一切變化順暢。天現祥瑞是在表彰帝王；災異則是譴責之意，而施政過失是產生災異之根本原因。當天子背離王道施行惡政時，天就會以地震、洪水等自然災害示警，進而予以懲戒。兩千年來，這樣的感知已深深契入我們的社會潛意識之中。

現在，凌霄寶殿的最底層燒毀了，是象徵台灣的地方治理基層崩壞了嗎？想像裡，玉皇大帝正震怒中，正在澄清吏治，問責治罪。中元過後，地官大帝正開始巡視人間，審視眾生的功過善惡。治理不善的政治人物、官商勾結的兩造、胡亂堆埋廢棄物的業者，正皮皮挫、剉咧等！

（作者為逢甲大學講座教授）