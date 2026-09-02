嚴震生／伊朗遷都會因戰爭改變嗎

學生時期就得知澳洲及巴西搬遷首都的故事，從墨爾本到坎培拉及從里約到巴西里亞，當時的印象就是兩個地大物博的國家，原先首都都在海邊，遷都到國土較偏中央地帶，可協助內部的開發。在此之前，另一個較不為人知的遷都則是美國在獨立建國之初，為避免南北的政治矛盾，將首都從費城遷往地處中間的華盛頓特區。中國歷史上，不同朝代有時會建立新都，也不乏因戰爭或其它考量，在未政權更迭情況下，搬遷首都的例子。

近年來，亞洲不少國家出現分散首都或遷都的情形，韓國在盧武鉉總統任內展開興建行政首都的計畫，將國土安全相關部門陸續遷往新都世宗市，首爾則是外交決策及經貿中心。緬甸軍政府因擔心濱海的仰光易受外部勢力入侵，決定遷都至內陸地形險峻、易守難攻的奈比都，搬遷速度相當快，人員已完全進駐，但周邊配套措施尚嫌不足。印尼首都雅加達因全球暖化、海平面上升，瀕臨沉沒，因此佐科威執政時的二○一九年宣布遷都，搬到婆羅洲島上的努山塔拉，建都工作持續進行中。

今年一月二日，中西非小國赤道幾內亞宣布將首都由位於大西洋小島上的馬拉博，遷到非洲大陸上的拉巴斯城，西班牙文意味和平城。在此同時，長達十年的埃及遷都計畫逐漸完成，今年二月總理已在位於開羅以東約五十公里的新行政首都，舉行改組後的首次內閣會議。東非內陸國蒲隆地在二○○七年宣布、二○一九年正式立法，將首都從西部的布瓊布拉遷到中部的吉特加，大部分政府部門已完成搬遷，但配套的政府辦公室、旅館、餐飲等尚未到位。

此外，非洲還有一些國家在上世紀就展開遷都計畫，每一個都花了幾十年時間，包括馬拉威、象牙海岸、奈及利亞、及坦尚尼亞。整體而言，這些國家都是從地理邊陲或邊緣海港，搬到國土中央，除紓解舊都人口壓力外，大致理由包括國安考量（港口基本上易攻難守，內陸較具有戰略縱深）、達到區域平衡（有時也包括族群及宗教平衡）、徹底脫離殖民統治歷史（新的首都不僅與殖民經驗切割，代表新的開始，更有機會建立新的認同）。

與這些國家遷都考量不同的是正在戰爭中的伊朗，首都德黑蘭位於國土中北部，海拔平均一千兩百公尺，離波斯灣最近的距離約一千公里，屬於易守難攻、相對安全的高地。然而，伊朗自去年戰爭尚未爆發前就思考要遷都，原因和德黑蘭位處地震帶（二○○三年的災情造成三萬四千人死亡、廿萬人受傷）、用水吃緊、人口交通擁擠有關，但也想要藉遷往波斯灣沿岸，除享有更多空間外，更希望對海上貿易有所幫助。二○二五年開始，裴澤斯基安政府就開始研究各項方案，特別考慮波斯灣與巴基斯坦連接的莫克蘭海岸一帶，其中的恰巴哈爾灣更是新都首選。

隨著美以伊戰爭爆發，如果首都在波斯灣沿岸的阿曼灣，說不定早被美軍陸戰隊登陸攻擊，反倒是德黑蘭的地理位置讓美國不敢貿然採取行動。不過，恰巴哈爾灣就在巴基斯坦連接中巴經濟走廊的瓜達爾港附近，是否因更方便與中國的一帶一路連結，因而成為未來遷都的原因，還言之過早。目前要觀察的是，這次戰爭是否改變了原先的遷都想法，或即使要遷都，也會選同樣是內陸的其它地區？（作者為政大國關中心兼任研究員）