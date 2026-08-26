快訊

報復川普！加拿大對逾700種美國商品徵收15%至50%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

闕志克／AI資料中心投資盛宴何時落幕

聯合報／ 闕志克

兩年來ＡＩ資料中心的投資掀起一股前所未有的熱潮，也成為美國與台灣經濟成長的主要動力。據估計，這些投資貢獻了美國今年第一季ＧＤＰ成長的百分之廿八，也是台灣去年ＧＤＰ可以成長百分之八點六八、今年ＧＤＰ預計成長百分之十一點○五的主因。

綜合各項估算，美國在資料中心的年投資金額去年約為四千五百億美元，今年約為八千億美元，二○二七年和二○二八年預計為一點一兆和一點四兆美元，並將於二○二九年起開始下滑。這一波總計約五兆美元的投資，將成為今後幾年全球最具活力的經濟亮點與驅動力。然而，對投資人而言更關鍵的問題是：如此大規模投資背後的商業模式在財務上是否健全具永續性？

假設資料中心不同硬體設備的折舊期各異（例如ＧＰＵ折舊期最短，約五年）、營運費用（如電力、網路、設備更換、人員）占營收的一半、且投資報酬率為百分之十，則由五兆美元建成的資料中心必須產出超過二點三八兆美元年營收才能打平。這是挑戰性極高的目標，即便以Anthropic為例，其年營收預估不到八百億美元，約當該目標的卅分之一。這也是為什麼外界對輝達與華爾街巨頭近日提議，成立五千億美元基金以建設出租ＡＩ資料中心的構想，懷疑的雜音不少，其中最直覺的憂慮是：與房地產不同，買到手的ＡＩ硬體只會持續貶值，幾無升值的空間。

今天大語言模型服務最主流的商業模式，是在最頂尖的ＡＩ硬體上跑最先進的模型，然後開放讓用戶經由公共互聯網存取這些服務，論token計費。這樣的服務模式，能否產生足以讓五兆美元投資回本的營收問號很大，遑論可能還有其他不利因素。

其中一個「灰犀牛」是中國開源大語言模型的崛起。儘管這些模型未必能超越美國最頂尖的模型，但一般認為他們的性能應可維持相當出色，例如躋身全球前五名且足以勝任至少百分之八十的白領工作。鑑於其價格優勢，全球ＡＩ應用開發商，包括美國企業與新創，很大一部分會採用這些模型。以DeepSeek為例，其低階模型的token價格原本僅為OpenAI和Anthropic同類模型的五分之一到十分之一。為了因應競爭，OpenAI七月底不得不將部分低端模型降價，降幅甚至高達百分之八十。易言之，隨著中國大語言模型加入戰局，單位token的價格可能將大幅下降，進而導致大語言模型產業的整體營收跟著縮水。

為了進一步降低token使用成本，許多企業正嘗試搭建私有伺服器來運行開源大語言模型，以滿足內部一部分的token使用需求。隨著開源大語言模型能力的提升，這個替代比例據估甚至可達九成，因此公共大語言模型服務的需求必將隨之降低。

此外，由於私有大語言模型服務的量體較小，他們多可順暢運行於成本較低的ＡＩ硬體上，所以這種服務的普及將造成高端ＡＩ硬體需求的萎縮，進而給生產先進ＧＰＵ、高頻寬記憶體及高速網路設備的公司帶來很大威脅。

這波ＡＩ資料中心的投資熱潮讓台美股市欣欣向榮，但每個人都在問這場瘋狂盛宴何時會落幕。答案是：當大語言模型服務的全球總需求完全顯露之際，那時，ＡＩ資料中心的業主及其硬體設備製造商，都將面臨資本投資可能過度的殘酷後果。（作者為清華大學合聘教授）

經濟成長 美國 輝達

延伸閱讀

國際小學堂／開放權重AI 在開源、閉源間折衷

國際小學堂／開源閉源之爭 攸關美中AI競賽

輝達財報倒數股價連7跌…市場關注2028需求能見度 釋出訊號是關鍵

AI資料中心成美國「票房毒藥」？6成民眾反對蓋住家旁 網憂恐輸中國

相關新聞

平時監測更勝災後救災

南部豪雨成災，卓院長一度以立法院刪預算為由，不去勘災，引發議論。災民心情：大官來不來勘災，有差嗎？

短視土地規畫 大錢治水無用

中央治水經費「八年八百億」及「六年六百億」，均優先分配南部縣市，近日豪雨仍導致南部嚴重淹水。日前行政院更提出二○二六年起六年內投入五千五百餘億元推動「水及流域永續發展行動計畫」，打造涵蓋造水、輸水與治水的全新體系。

讓預算紅利能惠及古蹟

當電視播出國定古蹟「台南東門」因大雨倒塌，距離上一次的修復已經五十年之久，除了怵目驚心、也令人心疼不捨。政府因財政紅利為軍公教加薪及全民普發一萬，但同為台灣文化軟實力的古蹟或是歷史建築，卻可能卡在預算或是分配資源上而得不到奧援。

讀家觀點／MIC洗成MIT 僅無人機零件？

無人機在戰場上的作用，從俄烏實戰中可看出其制勝關鍵性，對戰車的殺傷力更是不在話下。對誘使高價值防空飛彈耗損方面，可謂取得最高ＣＰ值；一架美元萬元低成本無人機，可誘使兩枚幾千萬美元的防空飛彈自投羅網，造成敵方武器庫存見底，進而在戰場上失利。

聯合報社論／一場離岸風機火災，燒出綠電公安危機

八月八日凌晨，發生國內第一起離岸風機火災事故。令人詫異的是，如此重大意外，主管機關和業者均未主動揭露任何資訊，消防單位甚至未接到報案紀錄。案發近半個月後，事故才被媒體披露。政府近年大力鼓吹綠電，一遇事故，卻表現得諱莫如深；這樣曖昧、不透明的態度，絕非一個現代民主政府應有的心態。

闕志克／AI資料中心投資盛宴何時落幕

兩年來ＡＩ資料中心的投資掀起一股前所未有的熱潮，也成為美國與台灣經濟成長的主要動力。據估計，這些投資貢獻了美國今年第一季ＧＤＰ成長的百分之廿八，也是台灣去年ＧＤＰ可以成長百分之八點六八、今年ＧＤＰ預計成長百分之十一點○五的主因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。