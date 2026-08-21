黃耀輝／用行政命令買票 重傷台灣

賴清德總統在「選前三個月」突然在臉書宣布，明年將普發現金每人一萬元，擺明是為了年底的地方選舉「用你的錢，買你的票」，再次凸顯民進黨最會搞雙標。更可鄙的是，賴政府企圖「不以法律定之」，而用投機取巧的「行政命令」發放，不只違法亂政，還會引致買票文化氾濫，摧殘民主政治的基礎，財政紀律瀕於崩潰。

不論是普發現金或成長津貼，屬於涉及公共利益的重大事項，用命令發放，違反預算法第五條的「經費是依『法定』用途與條件支用」（經費用途、條件必須用「法律規定」）、「法定經費之設定，以法律為之」，及中央法規標準法「法律（如預算法）有明文規定，應以法律定之者；或關於人民之權利」，都「應以法律定之」。也違反財政紀律法「支出成長…不受政治、選舉因素影響」的規範。

因此，過去中央發放消費券、普發現金，都是以合法的手段行使，也就是都以法律定之，在發放上有名正言順的法律依據。例如，馬政府因應金融海嘯衝擊，發放三千六百元消費券刺激消費，而制訂「振興經濟消費券發放特別條例」；蔡政府依據「疫後特別條例」，將超徵稅收普發現金每人六千元；因應關稅衝擊，藍白委去年普發現金一萬元，即增訂在「韌性特別條例」之中；中東戰事造成能源、物價上漲，今年五月藍委提案發放每人一萬元，即制訂「支援金特別條例」草案已經一讀，以上等等全都是「以法律定之」。

今年許多地方政府也發放各種名義的振興發展金、津貼等等，例如基隆市、苗栗縣三灣鄉、新竹縣關西鎮、橫山鄉、雲林縣林內鄉、花蓮縣秀林鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉、彰化縣花壇鄉、嘉義縣溪口鄉、宜蘭縣頭城鎮等，也全都是以法律定之，經過地方民意機關三讀通過的相關自治條例（法律），或經由鄉鎮民代表會同意通過後據以執行。

唯獨賴政府，在普發現金和「成長津貼」兩項大撒幣方案，開創史上前所未見的中央政府帶頭違法，以毫無法律依據的自訂命令發放，投機奸巧的買票心態展露無遺。行政院長還有臉皮不副署立院通過的「成長津貼與未來帳戶條例」，行政院專橫濫權，蔑視中央民意立法機關，一副「怎麼樣，怎麼樣」的囂張跋扈！

問題是，如果賴政府僅憑命令就能放送紅包，且無民意機關制衡而橫行無阻，則以後換黨執政的總統、行政院長都將如法炮製，以買票方式贏得選舉。上梁不正則下梁歪，地方行政首長馬上跟進學習中央的不守法、投機奸巧，大可在選舉前緊要關頭，臨時、片面、突然宣布發紅包，迴避民意機關的立法制衡，公然買票將猝不及防，甚至全面氾濫成台灣特有的政治文化，嚴重摧殘民主基石和財政紀律。賴政府在專橫霸道之餘，可曾想過要為歷史負責？（作者為台北商業大學財稅系教授）