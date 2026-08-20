魏國彥／護南海主權 以軟實力減碰撞

南海主權爭議有愈來愈升高之勢，中華民國在南海擁有主權與實質管轄權的東沙島及太平島都易攻難守，會不會成為國安破口？除了中共圖我日亟，也要防備菲律賓、越南等國為轉移其內政施政不力，發動愛國主義，或充當美國，甚而日本等強權的代理人，在兩島生事，企圖改造西太平洋第一島鏈的地緣戰略形勢。

七月十二日，南海仲裁十周年的當天，以菲律賓為首與美、日等十四國同步發表聯合聲明，重申該裁決具法律拘束力，中國對南海以「歷史性權利」為基礎的主張沒有國際法依據。中國外交部官網當晚發出「關於有關國家炒作『南海仲裁案裁決』出台十年的聲明」，強調中國在南海擁有「歷史性權利」，並指「南海的航行和飛越自由從來不存在任何問題」。當日，我外交部亦提出四項原則，強調中華民國將持續透過捍衛漁權、參與多邊協商、科學合作、人道救援及鼓勵海洋法研究人才等五項具體做法，積極與相關國家共同促進南海穩定，維護南海地區和平、人道、生態、永續及繁榮的價值。

十年前南海島嶼地位仲裁案出爐時蔡英文總統剛上任，一時間雖有躊躇，但大體上蕭規曹隨，延續馬政府政策，表示仍嚴守我國在南海劃定十一段線的法統立場，而此立場與中共劃定的九段線基本重合，當年獲得國民黨的認同，也得到北京肯定。十年過去了，民進黨仍堅守此一立場嗎？

今年七月廿日中共海警與菲律賓海軍在仁愛暗沙海域發生以船槳棍棒互毆的流血衝突；廿一至廿五日美、日、菲在南海展開為期五天的海上聯合演習；廿四日，中國海警對黃岩島海域活動的菲律賓多艘船隻採取管制措施，對菲船隻發射高壓水柱；廿九日，菲律賓向聯合國秘書處遞交民主礁（我國及中共稱黃岩島）及周邊海域領海基線圖，中國外交部卅一日晚間聲明堅決反對、絕不接受。八月一日共軍南部戰區公布在黃岩島執行「領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓」，開展多個實戰化科目演練。

對於這些事態發展，我外交部噤聲不語，置若罔聞。國民黨文傳會主委陳以信於八月二日表示，菲律賓公然在中華民國固有領土上劃設領海基線，已嚴重侵害我國南海主權，賴政府卻不聞不問，「喪權辱國莫此為甚！」對於國民黨的批評，外交部當天回答記者提問時表示，中華民國政府對南海諸島及其相關海域的主權立場一貫明確；任何涉及南海的對話、協商或多邊機制，均不應排除台灣。八月十日，外交部再度重申，面對南海爭議應秉持：一，依據國際法和平解決爭端；二，將台灣納入相關多邊爭端解決機制；三，維護南海航行及飛越自由；四，擱置爭議、共同開發等四項原則處理。

上述四原則中的第一、三、四係源自馬英九政府時期的「南海和平倡議」，第二項則是蔡政府以來所特別強調。然而，捍衛主權不能只靠口頭倡議或發表聲明，面對中華民國一直無法正式坐上外交折衝談判桌的窘境，我們必須另闢蹊徑，理應加強在南海的科學研究、生物多樣性維護，地層儲碳、海嘯偵測、航行安全與救援，及打擊走私不法等功能性的加強，透過各種小型多邊合作，在各國間穿針引線，彰顯我們在南海的「不可替代性」，用軟實力減少硬碰撞。（作者為台灣大學退休海洋學者）