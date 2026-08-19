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詹文男／當AI Agent闖禍 誰去坐牢？

聯合報／ 詹文男

好友老張最近跟我說，其公司準備導入AI Agent。老闆很興奮，說以後這位數位同事不用薪水、不請假、不抱怨，還能廿四小時工作。老張聽完後只問了一句：「那它如果闖禍，誰去坐牢？」

聽來像個玩笑，但這問題恐怕很快就笑不出來。前一陣子OpenAI在進行資安能力測試時，一組ＡＩ模型為了完成任務，竟自行找到測試環境的漏洞，取得網路連線，再一路進入Hugging Face的系統，試圖取得測驗答案。Hugging Face事後重建紀錄，發現這個ＡＩ在短短幾天內執行了約一萬七千六百次操作，OpenAI更形容這是前所未見的資安事件。

值得警惕的不是ＡＩ變壞了，而是它「使命必達」；它沒有惡意，只是把達成目標這件事，執行到人類始料未及的徹底程度。這正是問題核心：一個系統的效率遠超過它的可控性，我們原熟悉的治理邏輯就開始失靈。

過去我們使用ＡＩ，大多請它寫文章、做摘要、找資料；答案錯了，頂多重新問一次，損失不大。AI Agent卻不同，它是一個能自己規畫工作、使用工具、登入系統、寄信、下單、修改程式，甚至操作其他軟體的「數位同事」；若它誤刪資料、錯匯款項，甚至侵入他人系統，事情就不是按下「重新生成」可以解決的了。

最麻煩的是，ＡＩ不會被記過、也沒薪水好減，更不可能到法院出庭說一句「對不起，是我判斷錯誤」，坐在被告席的終究還是人；可能是決策的主管、寫程式的工程師，或是簽下採購合約的企業負責人。責任不會因為決策者換成AI Agent而憑空消失，它只會沿著權力鏈條，落到最接近人類的那一端。

企業導入AI Agent之後，重要的問題恐非它可以幫我做多少事，而是公司準備讓它擁有多大的權力；這不只是資訊部門的技術課題，更是每一個組織治理者都必須正視的權力設計問題。

公司若真心把AI Agent當成「同事」，就該像管理員工一樣管理它－要有身分、有職務，也要有清楚的權限。新人不能一報到就拿到公司所有的帳號密碼，AI Agent也一樣；一般員工不能隨意匯出客戶資料，AI Agent也不能。重大付款、刪除資料、對外承諾、高風險系統操作，都需保留人類的最終覆核權。

此外，每一個AI Agent也須留下完整、可追溯的工作紀錄；誰交辦、它做了什麼、用了哪些資料、作出什麼決定，一旦出事才有辦法回頭究責。更關鍵的是，企業必須準備一個按得下去的「緊急停止鍵」，而非流於形式的警示牌。

未來的企業裡，可能真有愈來愈多「數位同事」；它們不喝咖啡、不領年終、不參加尾牙，效率甚至遠遠超過人類。但千萬別忘了，它愈能幹，我們愈要先想清楚誰能指揮它、誰能阻止它、萬一出了事情誰負責。這不是要我們對AI Agent裹足不前，而是提醒我們，一個文明能走多遠，並非取決於它能造出多聰明的工具，卻取決於它能否為自己造出的工具，建構一套與之匹配的責任制度。

AI Agent可以沒有身分證，卻不能沒有責任人。若「數位同事」闖禍，坐在被告席上的終究不會是它，而是那個決定給它權力，卻沒有想清楚代價的我們。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）

資安 AI

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