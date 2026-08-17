黃齊元／以和中保台取代抗中備戰

隨著年底選舉到來，最近台灣政府對兩岸的交流管制亦愈趨嚴格，除了限制陸客來台、公務員赴陸外，並將範圍擴大到文化及青年交流。陸委會形容大陸對台統戰已是「從娃娃抓起」，故而得封鎖大陸對台的求職、升學資訊平台，不讓對岸有「融合」台灣人民的機會。

在此同時，執政黨面臨美國壓力，除了編列國防預算、積極發展無人機外，日前並舉行演習、強調「全社會防衛韌性」，過程中卻出現很多問題。值得注意的是，這次有許多「美語老師」參與，國防部意圖展示台美軍事合作已邁入新境界，要向外界傳遞台美聯手、將台灣武裝成「刺蝟島」的強烈戰略嚇阻信號。

政府所做的一切有其考量，可以理解；問題在於，這是在對的時間、做對的事嗎？川普總統已公開表示「不希望有人走向獨立」，積極為九月川習會作準備；同時他急欲與伊朗和解，以改善國內經濟、力拚期中選舉。此外，多位美國專家研判大陸對台短期動武的可能性相當低，習近平也表示兩岸「和平統一」是其優先考量，不願中美發生衝突。

中國大陸對台戰略早已改變，不再和台灣執政黨溝通，而是直接與美國協商利益交換。美伊戰爭給習近平的啟示是，封鎖比長程轟炸更有效；伊朗掌控荷莫茲海峽主導權，連川普也無可奈何。事實上，大陸已開始擴張對台灣周遭海域的干預；封鎖的代價遠比戰爭要來得低，效益卻更大。

最近大陸在外交上正加大打壓台灣的國際空間，愈來愈多國家明確表態支持「一個中國」，如泰國與大陸發布聯合聲明提及「台灣是中國領土不可分割的一部分，並堅定支持中國和平統一大業，不支持任何形式的台獨」。有的國家則重新修補對中關係，例如立陶宛和西歐大國；巴布亞紐幾內亞無預警關閉當地的台北經濟辦事處，南非則要求我駐南非代表處遷離首都行政區。

台灣徹底反中抗中，不論是政治或經濟，卻已淪為全球少數派。現在幾乎沒有一個西方大國不與中國來往，台灣選擇和美國站在一起，但川普也積極要和中國交易。美國大企業普遍重視中國前景，黃仁勳全力推動晶片進入中國市場；蘋果在大陸市占大幅滑落，最近和阿里巴巴策略聯盟，未來Mac將整合阿里「千問」ＡＩ模型，藉由本土合作強化功能。

台灣應努力成為全世界的「中間選民」，這好比台灣的政治生態，中間選民才是最大公約數。但弔詭的是，「中間」並不代表台灣可以繼續「維持現狀」；隨著美國衰退與中國崛起，現況已隨之改變。國際認同台灣的經濟實力與民主自由，在政治上卻保持中立，選擇不與中國大陸直接對抗，進一步導致台灣被邊緣化。

大陸學者將兩岸統一歸納為「戰略準備、戰略相稱、戰略決勝」三個階段，目前是第二階段。做法是運用融合發展與外交反制來擠壓台獨勢力，持續塑造利於統一的台海局勢；等到各項條件有利於大陸，兩岸統一將水到渠成。在最後階段，大陸將依據主客觀形勢，透過「和平商談」或「雷霆一擊」完成統一。

大陸正透過多層次、持續性的舉措，構建「不能不統、不得不統」的事實框架。台灣必須面對現實，未來的環境是「不能不變、不得不談」；台灣只剩兩種選擇，一是「抗中備戰」、二是「和中保台」，再也沒有所謂的「維持現狀」。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）