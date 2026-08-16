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余淑美／基因編輯浪潮 台灣準備好了？

聯合報／ 余淑美

日前出席全球重要的植物生技研討會，深刻感受到基因編輯的浪潮正快速席捲而來。利用基因編輯科技進行精準育種，已成為歐美日韓及中國等積極布局的農業科技。

過去卅年，外源基因改良作物的基因改造（基改）技術，培育出抗蟲、抗殺草劑的玉米、大豆、油菜及棉花，在許多國家大面積種植，展現高產、低成本及大規模生產的優勢，並創造龐大的國際貿易市場。

然而，消費者接受度及嚴格的法規與生物安全審查，使基改作物商業化需投入高昂成本與長時間，因此主要由大型農業生技公司主導，小型公司、大學及研究機構難以將研發成果推向市場。

基因編輯則開啟不同可能性。基因編輯，又稱「新基因體技術」或「精準育種」，可精準在基因組定點改變，與自然突變或傳統育種產生的變異相似，因而大幅縮短育種時間。更重要的是，不含外來基因的基因編輯產品，面臨的法規與市場障礙相對低。

由此次研討會的演講內容看到，基因編輯育種已從實驗室研究快速走向田間試驗與商業化。日本已推出基因編輯育成的含高量ＧＡＢＡ番茄、含肉量增加的真鯛及高成長率的河豚等產品；美國也已有高油酸大豆、低褐變洋菇等產品進入市場。其他國家則積極開發提高營養、耐旱耐熱耐鹽、抗病蟲害、提高肥料利用率及增加產量的基因編輯作物。

反觀台灣，發展速度令人憂心。與歐美、日、韓及中國相比，台灣在基因編輯與精準育種方面的規模與投入有明顯差距。若差距持續擴大，未來不僅是科技落後的問題，更可能影響台灣的糧食安全、種苗產業、國際貿易及農業競爭力。

值得注意的是，全球法規也正在快速改變。歐盟於今年六月十七日通過新的植物新基因體技術法規，七月十六日生效，將於二○二八年七月適用，符合條件的基因編輯作物，將採取不同於傳統基改作物的管理方式。這顯示歐盟正嘗試在維持食品與環境安全的同時，降低不必要的法規障礙，以促進創新、永續農業及產業競爭力。

更值得台灣警惕的是，基因編輯正在改變農業生技的產業結構。過去基改作物因法規審查成本高，往往只有大型跨國企業有能力投入；基因編輯技術則降低研發與商業化門檻，讓大學、研究機構及新創公司也能將具有地方特色的育種成果推向市場。如果台灣錯失這一波科技轉型，不僅可能失去農業科技人才，也可能錯失種苗及農業生技產業的新商機。

台灣最大的問題，不是有沒有能力做基因編輯，而是政府能否有魄力建立與科技發展相稱的管理制度。目前相關法規仍在討論，學界與產業界期待政府能以科學證據為基礎，兼顧食品安全、生物多樣性、消費者知情權與產業發展，建立清楚、透明且可預期的管理規範。

傳統育種仍將是農業發展的重要基礎，但面對氣候變遷、糧食安全及農業永續的挑戰，我們不能只依賴過去的技術。問題是：當全球主要國家已經加速布局基因編輯精準育種時，台灣若不積極掌握基因編輯對農業升級的重要契機，將在國際競爭中脫隊，造成難以承受的損失。政府應儘快建立務實且具前瞻性的管理制度，讓農業科技抓住下一波全球育種革命。

政府，是否該醒來了？

（作者為中央研究院院士、分子生物研究所客座講座）

基因 大豆 歐美

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