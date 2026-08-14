嚴震生／美國外交官員地理常識的無知

國際愛滋會議於七月底在巴西里約舉行，與會的美國總統愛滋救援緊急計畫健康特使葛瑞姆在報告的投影片中，出現一張錯誤到不可思議的非洲地圖。在要介紹的六個美國提供援助的國家中，兩個被搬出原先所在的區域，且三個領土明顯變小、三個由濱海國變成內陸國，所有六個國家的土地形狀都和原先的不一樣，且每個國家都偏離原先的地理位置。

這張投影片出現，立刻引起在場聽眾的譁然，分別拍照及錄影存證，迫使美國國務院道歉。整起烏龍事件，讓大家對美國外交官的素質及參與國際會議的準備感到失望，也對ＡＩ資訊皆可信產生質疑。首先，葛瑞姆的職務並非來自酬庸的政治任命，他是職業外交官出身，且擁有哈佛大學碩士學位。雖然他許多經歷在中國、兩岸關係、亞太區域方面，但也曾駐點非洲的衣索比亞與迦納，照理來說對這個地區不陌生。在投影片的地圖中，姑且不談別的國家，但當莫三比克跑到衣索比亞的位置、喀麥隆移到與迦納領土重疊時，他應當意識到地圖有誤。

其次，如果他不是非洲地圖的文盲，很有可能就是幕僚準備的投影片他根本沒預先看過，或是沒有認真看過。我們在參加會議時，都會檢視報告的投影片，確定正確的順序，以及是否與口頭報告契合。葛瑞姆的表現，應是沒有認真看待這個會議，毫無準備就登場，結果鬧了國際級的大笑話。如果他向總統做簡報，會如此輕率嗎？

最後，由於路透社注意到這張投影片有OpenAI的浮水印，才讓國務院幕僚工作的流程曝光。儘管現今大部分的報告都是ＡＩ生成，但是ＡＩ會犯下如此不可原諒的低級錯誤，也讓人對OpenAI提供資訊的可信度產生問號，迫使國務院提出道歉，OpenAI也表示要深入調查原因。這次相當難堪的錯誤，讓知識領域必須面對一個嚴肅的問題，就是如果我們毫無質疑地接受ＡＩ的訊息，有可能會鬧笑話，或造成名譽、職涯、財務、健康等不同領域的傷害。

我在幾所頂尖大學擔任非洲政治的課，傳授殖民背景、獨立運動、國族建立、族群衝突與內戰、軍事政變、民主轉型、經濟發展及與國際強權關係等議題的知識和理論。我希望學生至少要認得這些非洲國家的地理位置，因此所有投影片的背景都是非洲的地圖，不僅方便上課討論時參照，更可以加強學生印象。此外，除了期中及期末考、國家報告外，我還要求每個學生通過非洲地圖考試，就是指認在只有編號的非洲地圖上，五十四個國家所在的位置（國家名字另有清單提供）。

這個地圖考試不計算在總成績內，錯誤在五個之內就算通過，沒有通過就要再考，直到通過為止。雖然修完課後不可能記得所有的位置，但至少應該知道非洲五大地區的國家，或許會將西非的賴比瑞亞與獅子山、中非的盧安達與蒲隆地錯置，但也不至於出現像這次美國外交官離譜的錯誤，將國家所在的區域弄錯。如果這種無知的狀況出現在亞洲，就等同將南亞的尼泊爾放在中南半島，或是東南亞的東帝汶放到中亞一般。

奉勸美國外交官在非洲議題上，若沒有知識，也要有常識；沒有常識，至少要看電視；沒看電視，就使用ＡＩ提供的資訊，不懂得對ＡＩ真偽做出辨識，就要上嚴老師的非洲政治。（作者為政大國關中心兼任研究員）