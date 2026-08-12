闕志克／帝國主義砲口下的加薩「都更」

或許因為遲遲未能與伊朗談成可以開通荷莫茲海峽的停火協定，川普為了轉移輿論注意力，於七月底宣布了一個新的加薩和平倡議，主旨為：以色列停止攻擊加薩，而哈瑪斯接受放棄所有武器的「路線圖」。然而，以色列國家安全部長卻公開要求政府回絕此倡議；哈瑪斯則表示，在以色列撤軍前至多只能放棄警察部隊擁有的武器。

以哈雙方去年十月簽了協議後暫時停火，以便商討出可以符合下列條件的永久和平協定：以色列停止攻擊加薩，將軍隊撤回「黃線」以東；哈瑪斯上繳所有武器，徹底解除武裝。然而，雙方對於這些動作的時序存在嚴重分歧，所以過去九個月的談判幾乎毫無進展：以色列主張哈瑪斯應先解除武裝，然後以方才停戰撤軍；哈瑪斯則堅持相反的順序。

過去幾個月，以色列越過「黃線」悍然侵入幾個巴勒斯坦區域，強制當地居民撤離，並轟平了這些區域內的樓房及建築物，造成逾一千名巴勒斯坦人民死亡；因此加薩地區以色列控制的面積比例已從去年的百分之五十三升至目前的百分之六十七。這意味著原本就住在世界上人口最稠密地區之一的兩百萬加薩居民，如今進一步被困在原地區三分之一的土地內。

以色列對哈瑪斯享有絕對的軍事優勢，其實它可以在不損害國家安全的情況下，先停火撤軍表達善意，然後觀察哈瑪斯的回應，再作打算。但為什麼以色列堅持哈瑪斯必須先解除武裝？看起來以色列似乎想用這個停火協議為掩護，以便蠶食加薩。這樣的策略頗符合內唐亞胡的野心：將以色列的領土擴張到聖經所應許的「大以色列」區域，同時讓巴勒斯坦人「消失」來確保國內猶太人口占比在八成以上。這也是為什麼以色列近一年來同時進占了黎巴嫩南邊約六百平方公里的土地（約該國面積百分之六），迫使一二○萬黎國人民流離失所。

今年一月，川普在真實社群發文，宣布成立和平理事會，自任主席，任期不限，且可指定繼承人選。聯合國安全理事會承認和平理事會對加薩戰後的重建、經濟復甦與管理有責任，並授權在當地建立一支國際穩定部隊。然而除了印尼、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、土耳其、美國和以色列之外，主流國家少有加入，因為大家都擔心未來和平理事會對加薩事務的處理方向，可能和聯合國起衝突，所以不願背書。

川普真正的野心是藉由和平理事會將加薩打造成「中東的維埃拉」—數十公里沿著地中海岸建起的商業住宅大樓與旅遊設施，其價值在數百億美元以上。但如此大規模的土地建設，一般須經政府徵收、地主協商、搬遷安置、建物拆除等動輒數十年漫長準備才有可能成其功。以色列動用軍事手段，把居民趕走、將房子轟塌，以超高效率清理出高價值土地用於海濱房地產建設。身為地產大亨，川普當然知道這個「獻禮」的價值，這也是為什麼他對以色列在加薩的種族清洗行徑視若無睹。

對加薩居民而言，家鄉的重建，彷彿迫於帝國主義砲口下的「都市更新」，期間血肉橫飛、家破人亡，最後可能老本無歸，因為以色列絕不會允許多數加薩人返回舊居，更遑論賠償他們的財產損失。而同時，川普與其黨羽卻好整以暇，意圖以巧取豪奪的方式取得海景房的黃金地源，利用被壓得喘不過氣的加薩，大啖人肉饅頭堆起的暴利。（作者為清華大學合聘教授）