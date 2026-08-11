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廖元豪／慈濟被詐，綠為何自認撿到槍

聯合報／ 廖元豪

慈濟基金會因當年採購ＢＮＴ疫苗而被騙十億。其實，對詐騙事件本該哀矜勿喜，何況在疫情期間，人心惶惶，又因政府保守的疫苗政策而大缺疫苗。慈濟與鴻海台積電共同捐贈的一千五百萬劑疫苗，乃一大善舉。現在發現慈濟被騙，多付了十億冤枉錢，人們多有心疼與感謝之心。孰知某些民進黨人士，竟見獵心喜，乘機算帳，要社會大眾向陳時中道歉，這是什麼道理？尤有甚者，網路上一大批帳號，不但咒罵恥笑慈濟，還為政府當年阻擋ＢＮＴ辯護。這是怎麼回事？

客觀來說，重談ＢＮＴ往事，對民進黨毫無益處。疫情期間，政府措施有好有壞，但「阻撓ＢＮＴ」與「偏袒高端」則是絕大部分民眾心中的「負數」。而不論立場，對郭台銘爭取疫苗，以及鴻海、台積電、慈濟共同出資捐贈ＢＮＴ，絕大部分人民也都是感謝的。陳時中他們幹嘛閒著沒事，要講這些風涼話掀起大家不堪回首的記憶，重燃怨恨？

會冒出這種不得體的話，恐怕要歸諸於這幾年來民進黨政治人物的兩種心態：槓精與網軍必勝。

槓精心態就是：凡是不贊成我的，批評我的，就是我的敵人；我不管再怎麼沒理，硬拗硬吵非跟你槓上不可。尤其賴政府執政至今，即使自己在立院沒過半，也絲毫不願拜託求情讓步以求施政順利。正常人怕被刪預算，怕提名人選不過關，會懇求或談交換條件；可賴總統與卓院長不但寸土不讓，永遠指摘批評在野黨以及各方反對意見。即使是明顯有問題的人士、政策，他們也絕不認錯，講不過就扣紅帽子或說人家潑髒水。

這次慈濟被詐事件，槓精心態更顯露無遺：當年郭台銘喊話要買ＢＮＴ，民眾一片叫好，大大削了擋疫苗的民進黨面子。那時，每天都有雙位數甚至三位數的確診者過世，政府卻用推拖來回應郭董，引起疫情以來，民眾最大的憤怒與壓力，最後政府只得讓步。

他們對於這段「吃癟」的歷史，深深記仇。而慈濟在郭董喊話後跟進，在某些人心中，就成為（讓民進黨尷尬的）「共犯」。如今慈濟倒楣，他們就乘機出氣。雖然表面上罵的是「當初做出不實指控的人」，但意在沛公，順便也讓慈濟尷尬一下。正常人看來，會覺得你們哪壺不開提哪壺，幹嘛重提當年惡行；但槓精心態的人永遠不認為自己錯，也從無道歉與自省之心，反而是一有機會就要槓回去。

而網軍必勝心態，使他們完全不顧是非對錯，相信網路「認知作戰」必勝。民進黨本來在議題設定和輿論宣傳上就是高手，執政後資源充足，用納稅人的錢採購宣傳費用，中央廚房加網軍更是買好買滿。

此外，綠營在網路世界，一向有著大量免費的義勇軍，在政治議題上就會與傭兵網軍一樣，四處「海巡」在別人留言區下酸言酸語甚至咒罵。青鳥一出，寸草不留！尤其在ＡＩ時代，大型語言模型難分辨真假與論理，只會看「聲量」。使網軍可能更加有效，也讓他們愈發肆無忌憚。

然而，槓精與網軍，若與現實相差太遠，終究還是要碰壁。慈濟買ＢＮＴ才過五年，所有紀錄也都查得到。他們藉由慈濟事件報仇的作為，真是把台灣人都當好欺負的失憶者，踢到鐵板也是合理的。如果繼續堅持這兩招，不顧現實利害與民意，那以後還有踢不完的鐵板。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）

慈濟 疫苗 鴻海 台積電

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