劉大年／美國重新定義ＦＴＡ

最近美國、加拿大與墨西哥啟動美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）的重新檢討。原本只是協定生效六年後決定是否延長的例行程序，川普政府卻將它轉變為重新談判，甚至釋出「不重談、就不延長」的訊號。這代表美國真正想改變的，不只是ＵＳＭＣＡ，而是自由貿易協定（ＦＴＡ）的功能與定位，使ＦＴＡ由促進自由貿易的工具，轉向為重塑供應鏈與維護經濟安全的戰略工具。

因此，這次ＵＳＭＣＡ的談判焦點，已由市場開放轉向產業布局、供應鏈治理與經濟安全，原產地規則是其中最重要的議題。ＵＳＭＣＡ原本要求汽車須達七成五的北美區域價值含量，已是全球ＦＴＡ中的最嚴格標準；但美國認為這仍不足以促使製造業回流，因此希望提高區域含量，甚至增加「美國製造」比例、降低中國零組件比重。顯示美國關心的不再只是產品的組裝地，而是整個供應鏈是否建立在以美國為核心的北美體系。

中國大陸也是此次談判的重要因素。近年不少中國企業赴墨西哥投資，希望利用ＵＳＭＣＡ優惠出口美國，引發美方高度關切。因此，美國希望透過強化供應鏈透明化、投資審查及防止第三地轉運，降低中國企業藉由第三國進入美國市場的可能性。換言之，美國希望透過ＦＴＡ管理的不只是商品流向，而是整個供應鏈布局與產業安全。

更值得注意的是，經濟安全已成為談判核心；半導體、人工智慧、關鍵礦物、能源及國防供應鏈等過去鮮少出現在ＦＴＡ中的議題，如今都成為美國的重要訴求。此外，勞工、人權和強迫勞動等規範也將持續強化，顯示美國正建立一套結合貿易、產業、人權與國家安全的新治理架構。

綜觀此次談判，可以發現美國的ＦＴＡ政策已由自由貿易走向供應鏈治理、由市場效率走向經濟安全、由商品管理走向產業管理，以及由貿易協定走向國家戰略工具。ＵＳＭＣＡ已不只是自由貿易協定，而是美國推動製造業回流、供應鏈重組及產業布局的重要政策工具。

上述發展對台灣有三項重要啟示：首先，未來推動與美經貿合作，不能再只著眼於市場開放，而應從供應鏈合作、科技合作、經濟安全的角度思考，半導體、ＡＩ、先進製造將是合作重點。其次，原產地規則勢必更加嚴格，供應鏈透明化及可追溯性將成為企業競爭力的一部分。台灣近年推動防止洗產地、建立供應鏈溯源制度，不只是因應美國個別措施，更是為提前因應未來國際規則。

另外，美國真正關心的已不只是商品貿易，而是企業投資與供應鏈配置，投資的重要性已超越出口。因此，台灣未來的策略也應由「出口導向」轉向「投資與供應鏈配置並重」，除了深化與美國的高科技合作，更應積極吸引美國及理念相近國家的關鍵企業來台投資，透過建立共同利益，提高台灣在全球供應鏈中的不可替代性。

ＵＳＭＣＡ重新談判只是開始，重點是其反映了全球ＦＴＡ的競爭邏輯正在改變。未來ＦＴＡ談的不只是市場開放，而是供應鏈、投資和經濟安全；競爭的不只是產品，而是整個產業體系與供應鏈韌性。對台灣而言，唯有及早調整對外經貿策略，將科技優勢轉化為供應鏈優勢與戰略價值，才能在全球經貿新秩序中維持競爭力。