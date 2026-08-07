趙建民／美國戰略退縮 台灣夢幻空想

五月川習會後北京動作不斷，先在台灣東部海域進行執法巡查，英國皇家國防研究所將之稱為「隔離台灣與周邊水域、重塑海事規範的分水嶺」。接著，共軍在太平洋試射彈道飛彈引發抗議；七月中，共艦在日本沖之鳥礁經濟海域進行實彈射擊，中菲在仁愛暗沙和黃岩島爆發衝突，解放軍直升機越過台海中線並在限航區內與無人機執行協同作戰演練，「三海聯動」的印太攻勢戰略現端倪，國際媒體將之稱為對美國及其盟國的試探。

另一方面，日本和印度等國積極回應，七月初，高市早苗訪問印度，希望喚起安倍首相二○○七年在印度國會有關東海和南海「兩海匯合」的戰略敘事，呼應莫迪的東進政策與印太倡議；稍早，高市訪問澳洲，雙方決定共同開發巡防艦，簽署新版安保宣言，首次納入若發生影響主權與區域安全的突發事件，將相互協商檢討因應，高市也訪問越南，宣布新版自由開放的印太戰略。對此新局綠營大感振奮，智庫學者將之喻為「美國整合第一島鏈，自韓半島至三海連成擊殺網」。

前述發展可知，印太國家動作頻繁不是測試美國底線，而是填補美國的戰略空缺。

七月七日北約峰會正式啟動「北約3.0」轉型，確立由歐洲盟國承擔常規防務主導權的全新分工，將美國角色定義為防範核武與應對重大危機的「後盾」，美國自全球最重要的民主防線退居幕後。此一劃時代的變革，美國的國家安全報告主筆人、政策次長柯伯吉說的透徹，美國的國家安全必須體現美國優先、以實力實現和平、摒棄追求註定失敗的全球支配觀念，防止他國稱霸。至於如何防止他人稱霸，國防部副助卿史密斯最近表述：美國的太平洋戰略目標在於實現持久而有利的力量平衡，不尋求與中國對抗。原來日澳印等國的作為，都是為了鋪墊印太地區對中國的力量平衡，美國的戰略收縮亞洲不例外。

民進黨智庫的政策報告，讓人想起中國「大躍進」時期「人有多大膽，地有多大產」的狂想，並可據以解釋為何該黨勇於挑戰中方底線、切斷兩岸和平臍帶的底氣所在。假如美國構建對中「擊殺網」，那還有什麼可擔心的？

這套思路不僅無視「北約3.0」所顯示的美國戰略退卻，也刻意忽略日菲和中國局部矛盾而非全面對抗的本質。美國偶爾作勢在台海曬曬台美海巡艦併航、或發布南海軍演的照片，都只是姿態而非實力抗衡共軍攻勢，川普甚至表示，作為三軍統帥他並不需要國際法。菲律賓小馬可仕總統說的明白，台灣有二十萬名菲律賓移工，因此台海有事必受牽連，但菲國不會捲入台海衝突，這個解釋亦適用於日本對「台灣有事」的想定。

菲國百分之七十五的化肥自中國進口，伊朗封鎖荷莫茲海峽造成糧安危機，中菲雙方緊急會談，中方承諾不限制化肥出口。日前高市早苗表示，中國是重要鄰國，期待年底ＡＰＥＣ會上展開對話。日本、印度以及越南打造全面戰略夥伴關係，與澳洲簽訂升級版的自由開放印太戰略，其實內容都集中在供應鏈、稀土礦產、ＡＩ等領域，以及聯合國海洋法對海上自由航行的宣示。日本無意也無力承接美國留下來的維安責任。

國家安全要務實謀畫，不是廉價空想！

（作者為陸委會前副主委、中國文化大學社科院前院長）