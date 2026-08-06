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薛承泰／國安可以外包嗎？

聯合報／ 薛承泰

國防部即將試辦軍校大門衛哨「外包」民間保全，理由是減輕國軍人力負擔，專注戰訓優化軍力。經媒體報導，有網友嘲諷國防部也可以「外包」。其實，從專業與效率論之，政府許多工作都可以「外包」，且國外早有傭兵制度，只要政府願意花錢，將「國安」外包並不稀奇。

當過兵的國人都應有站哨的經驗，半夜被叫醒不好受，而且站哨至少兩小時，天亮後仍須照常出操。筆者當預官時，雖不必站哨，卻因單位小軍官少，山區範圍又大，三、四天就輪到查哨，走一趟山區來回不止一小時，一手提著手電筒，另一手還得拿著長棍以對付隨時出沒的毒蛇，一路上念著「合理的是訓練，不合理的是磨練」；然而想到抽到「金馬獎」的同學，此刻正迎來凜冽的海風，在深冬的寒夜如同刀割，站哨不僅要兩眼緊盯漆黑海面，還得熟記口令應付查哨，更怕被摸哨「小命從此逝，江海寄餘聲」！

站哨過去被視為是磨鍊個人意志、維護軍隊安全的任務，無形中養成年輕人吃苦耐勞的韌性；在那個年代，長輩們常將「當兵」視同「做男人」，因此嫁女兒時總要問對方是否當過兵？此外，因ＡＩ進步神速，國防部實不需急著將衛哨外包，或許再過兩三年，就可以用機器戰警廿四小時站哨，甚至上戰場！

其實，筆者更關心另一個「國安」議題，是去年生育的失速下墜，一年少了兩成新生兒，生育率還破了世界紀錄！本以為在大幅下跌之後，加上政府頻頻釋放利多，今年的生育下滑會趨緩；沒想到，今年上半年又跌了一成七，即使下半年維持去年水準，新生兒總數將低於十萬人！

試想未來五年，就算每年都能生十萬嬰兒，小學生總數最多六十萬人，不及當前一半，各級學校倒閉骨牌效應必然發酵！此外，去年出生數較死亡數少了超過九萬人，而離婚對數達五點二萬對，正好是結婚對數的一半；換言之，愈來愈少人結婚、且婚姻愈趨不穩定，未來生育更無法樂觀，還會因此加速扶老比的上升與就業人口的萎縮，這會比國防外包更為驚悚。

過去十年「國家幫忙養」政策失靈了，若政府新戰略仍無法奏效，是否會考慮「國家幫忙生」策略，將那每年三千億經費外包給「國家隊」，得標廠商總會有創意，說不定生育會止跌回升，未來新生兒還可能重新定義「誰是台灣人」。

六月中研院經濟所執行關於國人生養意願的調查，顯示國人不願生養的前三大原因依序為「養育成本過高薪資太低，經濟上無法負擔」、「房價過高」及「擔心原本生活模式被改變」。儘管政府政策已從安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓，五面向一起推動，並提出十八項措施；可是調查顯示，多數人並不認為政府新戰略的核心措施「政府針對每名子女提供每月五千元，直到十八歲的成長津貼」可增加生養誘因，即使政府加碼到每月一萬元，仍有三成五的人不埋單。

可見光靠經濟誘因，並不足以挽救少子化頹勢，強化「韌性」或許有助於減緩這兩項「國安」危機，沒有人口「量」的永續與「質」的提升，國家如何存續？站哨或打仗將來有機器人代勞，人們的後代，國家的未來，可以嗎？（作者為台大退休教授）

國安 國防部 國軍

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