黃齊元／AI改變世界 台應重新定位

美國與大陸正加緊為九月底的元首會晤作準備，雙方將討論ＡＩ相關議題。美國想確保在ＡＩ競爭中保持主導地位，但中國大陸在各個層面快速發展，引發美國官員擔心領先地位可能不保。

大陸ＡＩ新創公司「月之暗面」發布最新模型Kimi K3，在全球科技圈投下震撼彈；表現超越了Anthropic旗艦模型，且價格遠低於主流模型，連馬斯克也按讚。正如同數年前美國對華為的抵制，中美ＡＩ競逐已成為地緣政治的核心議題。

美國財政部長貝森特放話，將調查中國大陸ＡＩ模型是否「蒸餾」美國的模型，一旦發現有竊取美國公司的技術成果，將予以制裁。但輝達黃仁勳卻公開表示，中國ＡＩ模型「非常優秀」，美企應被允用。另外，最近包括輝達在內的廿五家科技巨頭連署，主張開源模型應獲得蓬勃發展，而不是限制。

美國考慮禁用便宜的大陸ＡＩ大模型，原因在於愈來愈多美國公司採用。美國的安全顧慮可以理解，但這會妨礙產業競爭，全面禁止並不實際。

《經濟學人》認為，ＡＩ未來可能像美元、晶片、SWIFT金融系統一樣，成為美國新的地緣政治槓桿。美國政府希望控制全球使用最強模型的權力。但當Kimi K3實力已追上Anthropic，美國政府成為全球ＡＩ守門人的算盤也隨之破滅。

最近「世界人工智能大會」在上海開幕，習近平暗批美國並指出，反對在ＡＩ領域強化國家安全概念，把本國安全凌駕於他國安全之上。大陸並帶頭成立「世界人工智能合作組織」，邀請「全球南方」國家參加，明顯希望展現全球ＡＩ治理的話語權，和美國互別苗頭。

美國在半導體領域則大有進展。台積電最近宣布加碼投資美國一千億美元，包括英特爾在內的美國半導體生態系正快速發展。台積電表示是為了滿足客戶的強勁需求，今年台積電美國廠獲利可望挑戰台幣千億元。此外，近期全球ＡＩ一系列事件，有以下四個重大意義：

一、開源是未來ＡＩ潮流，而中國大陸是領導者。美國閉源模型主要靠OpenAI和Anthropic，中國的競爭將對其未來上市估值帶來強大壓力。川普支持美國ＡＩ霸權，中國大陸卻積極藉多邊組織發揮影響力。未來西方國家和「全球南方」向中國靠攏，是很自然的事。

二、中國大陸將從ＡＩ技術，發展ＡＩ生態、ＡＩ外交。大陸不管在人才、市場、電力、政策方面均有優勢，不像美國政策比較破碎、被動因應變局。中國將ＡＩ定位為「全球公共財」，以「開源開放」為外交武器，瓦解美國「閉源生態＋硬體禁運」形成的技術高牆；習近平正推動大陸從「製造強國」變成「科技強國」。

三、南韓將成為台灣強大競爭對手。最近南韓總統李在明在舊金山ＡＩ峰會上宣布，ＳＫ集團與三星電子，分別與輝達、博通簽訂近兆美元的合作協議，涵蓋資料中心。台灣的投資大部分流向美國，南韓卻以兩倍金額在國內打造ＡＩ生態系。

四、台灣必須有新的ＡＩ戰略、超越政治思考。當未來全球ＡＩ走向開源開放、合作共享，台灣若僅以美國ＡＩ基建而沾沾自喜，將被排除在包容性的全球ＡＩ新秩序之外。大陸未來透過全球影響力，很可能變成「ＡＩ統一台灣」。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）