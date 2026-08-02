徐遵慈／美301調查 川普稅2.0來臨

美國貿易代表署日前宣布，依六十個主要貿易夥伴是否執行「禁止強迫勞動產品進口」的調查結果，對各國課徵「３０１關稅」百分之十或百分之十二點五的稅率。本次措施為川普政府欲重建或替代「對等關稅」與「緊急關稅」的重要一步，但因美國企業已按鈴提告，因此未來前景仍難料。

儘管如此，本次川普政府依據對美貿易結構、供應鏈關係、對美承諾、法規調整及與中國的經貿關係等，分級課徵各國稅率，和先前「對等關稅」呈現鮮明差異，顯示川普政府課稅邏輯的演化與「川普關稅2.0」已經來臨。

川普政府在美國最高法院宣判「對等關稅」違法後，立即宣布實施兩項「３０１調查」，並在依據「１２２條款」實施「緊急關稅」屆滿一五○天後，自七月廿四日起「無縫接軌」實施針對強迫勞動的新關稅。眾所周知，川普之目的在延續他上任以來實施的關稅高牆，然其濫行關稅措施卻也引來美國企業按鈴提告。由於美國法界意見亦認為，此次針對六十國全面性課稅範圍過於廣泛，亦未解釋如何計算不同國家的稅率，因此本次關稅措施的未來仍有諸多變數。

值得注意的是，雖然本次課徵稅率僅分為百分之十與百分之十二點五兩類，差異並不大，但若比較諸多國家前次的「對等關稅」稅率，可發現與此次宣布的結果大相逕庭。首先，台灣與日、韓在前次「對等關稅」談判前，日、韓獲得較優稅率，然在此次「３０１關稅」下，台灣稅率卻優於日、韓。

一般認為係因台灣在「對等貿易協定」（ＡＲＴ）中，明確承諾建立及執行「強迫勞動產品」進口禁令，日、韓則很可能因對中國大陸進口中間財的高度倚賴，及顧慮對中關係等因素，因此僅承諾合作打擊強迫勞動產品，或未觸及議題，引起美國不滿。

在東南亞國家中，此次馬來西亞、印尼、柬埔寨等宣告稅率為百分之十，三國與孟加拉更獲得紡織品與成衣關稅配額內免繳關稅的優惠；至於新加坡、泰國、越南、菲律賓則為百分之十二點五，這些結果皆令人跌破眼鏡。首先，新加坡為高度守法、低關稅及可信賴的供應鏈樞紐，菲律賓是美國重要盟友，及當前美國推動「矽盛世」（Pax Silica）的最重要夥伴，卻意外被課徵較高稅率。

馬來西亞與柬埔寨在前次「對等關稅」下曾是重罰對象，亦意外獲得較低稅率。分析箇中原因，除與各國禁止進口強迫勞動立法有關外，美國自馬國進口主要為半導體等關鍵中間財，自印尼進口主要為天然橡膠、關鍵礦物等重要原料，此種不易替代性恐為美國給予優惠的主因。

相較之下，越南雖在美國宣告課稅決定前緊急通過進口禁令，但因對美順差持續大幅增加、對美出口多為最終產品，非美國供應鏈所需；尤其更使用大量中國大陸原料與中間財，以致未獲較低稅率。由於美國另對越南進行產能過剩調查及匯率監測，故越南恐將持續遭受美國龐大壓力。

川普政府歷經一年的調查及深入了解美國供應鏈後，正形成新版的關稅政策；對各國與美談判、法規調整及「中國加一」供應鏈政策等影響，值得觀察。

（作者為中經院台灣東協研究中心主任）