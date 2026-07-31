潘襎／食安的政治修辭學

食用油風暴是近來台灣社會與政治的重大議題。食用油的歷史是一部技術史，也與中華料理發展史密不可分，和廣大民眾日常生活息息相關。當代食用油因提煉科技發展、物流四通八達，廣泛運用於各類食品的製作、加工。大量壟斷、覆蓋面廣大的食用油，一旦爆發觸法事件，危害層面難以想像。

人類何時學會煉製食用油？當人類始祖在一百萬年前使用火時，即已從火烤肉類中獲得油脂、在敲打植物之中品嘗到甘美汁液。礙於想像力，大約一萬一千年前人類才使用動物脂肪油，地中海沿岸食用橄欖油則可追溯到四千年前。中華料理烹飪方式十分複雜，食用油早已是民生必備，所謂柴米油鹽醬醋茶為「開門七件事」。

漢字有關料理的文字，較普遍的是煎、煮、炒、炸、蒸；其中「炸」與醃是古代刑罰。文天祥〈正氣歌〉云：「鼎鑊甘如飴，求之不可得。」元世祖忽必烈招降，天祥死志甚堅，自言即使用油鼎來烹我，依然甘之如糖蜜。

早在殷商，就有將敵人投入注滿熱油的鼎中烹殺、烹食的刑罰。傳說紂王還發明醢刑，又稱菹醢，乃將敵人或重犯處刑後，將其肉骨分解、剁碎，放入甕中醃製成肉醬；遭受醢刑的有紂王叔父比干、梅伯及九侯。周文王號西伯昌，被紂王囚禁於羑里；長子伯邑考遭紂王烹殺，製成糕餅送其食用，譏笑其德。周夷王因接到告密，烹殺齊哀公。孔子愛徒子路遭遇同樣悲慘，仕於衛，國大亂，被殺而遭醢刑，孔子餐飲中聽聞此事，蓋起肉醬不忍食用。

日本人愛食的天婦羅（tenpura），來自於葡萄牙人齋戒期間禁肉食，替以油炸蔬食。天婦羅本義來自拉丁文「時間」（tempora），轉譯為齋期；葡萄牙語轉音為 tempero，並轉譯為調味與烹飪。天婦羅傳入日本，豐富了飲食文明，德川家康也是愛食者，傳說其去世與食用大量天婦羅有關。

豐臣秀吉統治時期，劫富濟貧的義盜石川五右衛門偷盜秀吉珍寶，被捕後遭處「烹煎之刑」，類似油炸天婦羅。這事藉由民間淨琉璃、歌舞伎、相聲藝術，將其描繪為俠盜形象，類似廖添丁故事那樣不斷被演繹、傳頌。據說他死前留下著名控訴—即使烹煎我，政府腐敗、盜匪依然如海邊砂石，源源不絕。

古人透過各種烹飪技術滿足口腹之慾，老子說：「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽。」幾乎同時代的西哲蘇格拉底說：「我們需要的愈少，愈接近上帝。」物慾與心靈修養恰成反比。

食用油的提煉技術、過程及食用安全，要取得民眾信任有賴訊息透明。社會是無數人民集體構成的生活組織，訊息愈是開放，生活安全愈有保障。

德國哲學家約翰．赫茲一九五一年提出「安全困境」理論；當一國擔憂自身安全，為保障自己即增加軍事預算，隨之引起鄰國緊張而採取相應措施，最後引發軍事衝突與戰爭。

一段古代油鼎刑罰歷史，為食用油染上殘暴色彩；今天的食安則非藍綠議題。古代統治者自許「愛民如子」，民主時代美其言為「視民如親」，其實都是「權力」的政治修辭學。須知，政府權力來自人民授予，食品安全超越藍綠，卻考驗從政者的良心。

期待各級政府公正執法、透明訊息，讓老百姓釋疑，否則將引發更大的風暴。（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）