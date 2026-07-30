陳國樑／貧窮黑數 為何看不見？

台灣真的只有百分之七點五七的人口處於相對貧窮嗎？按ＯＥＣＤ標準推算，台灣相對貧窮率僅有日、韓、美等國約一成五的一半，也遠低於ＯＥＣＤ成員平均的百分之十一點二。這常被奉為治理政績，卻也掩蓋了現實盲點，削弱改革的迫切性。看似完善的數據背後，遮蔽了多少真實的貧窮全貌？

南韓經驗值得借鏡。二○一七年十二月，南韓統計廳、韓國銀行、金融監督院公布年度「家計金融福祉調查」結果，採用結合抽樣調查與稅務、金融、社會保險等資料的新統計方法，取代僅採用問卷調查的「家計動向調查」。新舊方法交叉比對，揭露了巨大的數據落差：相對貧窮率由百分之十二點八，驟升至百分之十七點九，六十五歲以上高齡者的相對貧窮率更逼近五成。

南韓並非一夕間貧窮增加五個百分點，而是早在十年前便決定改變國家「看見」貧窮的方式；透過跨部門行政資料的串接勾稽，讓陽光照進以往看不見的暗處。相較之下，台灣至今仍單純仰賴「家庭收支調查」衡量所得分配與相對貧窮；看似亮眼的低貧窮率，或許更多反映的是調查方法的局限，而非貧窮真實樣貌。

更深層的問題在於，台灣貧窮治理的盲點絕非僅限於統計方法。即便退一步採信官方推估的百分之七點五七相對貧窮率，全台仍約有一七八萬人的所得低於相對貧窮門檻。然依現行社會救助法列冊的低收入戶與中低收入戶，僅占總人口的百分之二點三、約五十三萬人。相對貧窮人口與法定救助對象間的巨大落差，直指現行審查標準的過度嚴苛；意味著至少上百萬處於高度貧窮風險的台灣民眾，未能進入現行社會救助體系。

這群隱沒於統計數據與救助體制縫隙中的人口，稱之為「貧窮黑數」實不為過。如今，這群邊緣族群，亦成為國際專家關注的焦點。台灣自二○○九年將聯合國「兩公約」國內法化後，即建立「國家報告國際審查」機制，今年五月完成第四次審查。十二位獨立的國際人權專家，針對我國人權保障提出多項建議，貧窮問題更成為本次審查的重要焦點。

審查報告對我國社會救助法提出嚴正關切。專家指出，現行制度因家戶定義過嚴、民法扶養義務推定，及資產估值過於複雜，加上繁瑣的申請程序與社會汙名，產生嚴重的寒蟬效應，造成高比例的「福利未領取」現象。公共救助本應是維持生存的最後防線，高聳的行政門檻，反而將需幫助的人拒於門外。

為此，審查委員會建議政府廢除對「有工作能力但未就業」者，依最低工資標準設算工作收入的「虛擬所得」規定，且不得以戶籍地或親屬扶養義務做為排除救助資格的條件。更關鍵的是，救助評估應從「家戶」轉向以「個人」為核心，落實「經濟社會文化權利國際公約」第九條社會保障權的要求。

南韓經驗告訴我們，統計數字好看並不代表貧窮真正減少。成熟的社會絕不會因統計方法改革、揭露了原先被隱蔽的貧窮，便指責政府「把國家治理得更窮」；好的統計不是讓數字變得漂亮，而應呈現清晰的真相。面對龐大的貧窮黑數，政府除應推動統計革新、追求真實的貧窮統計，更應儘速修正社會救助法。

（作者為政大財政學系教授兼主任、財稅研究中心主任）