闕志克／中東戰火下的勃勃雄心

自二○二三年四月蘇丹內戰爆發以來，已有超過一千四百萬平民流離失所，死亡人數估計在十五萬至四十萬之間，約是加薩戰爭死亡人數的兩倍以上。反政府軍隊ＲＳＦ主要由阿拉伯人組成，去年攻占蘇丹西部首府法希爾，城破三天內以種族滅絕的手段殺害了六千多名平民。近期ＲＳＦ集結於人口六十萬的奧貝德市城外並形成合圍之勢，外界擔憂另一場滅絕慘劇可能一觸即發。ＲＳＦ背後的主要金主被指是阿聯酋。

Cerebras Systems設計製造晶圓級ＡＩ處理器，今年五月完成了半導體產業有史以來最大的首次公開股票發行，籌資約五十五億美元。該公司今年營收預計將成長至八點五億美元，最近更跟OpenAI簽署一份七五○兆瓦算力、價值超過兩百億美元的合約。而將Cerebras從舉步維艱的新創公司，成功蛻轉為市值數十億美元上市公司的主要功臣，也是阿聯酋。阿聯酋貢獻該公司過去兩年八成四以上的營收，且與該公司合作建造和部署彰顯主權ＡＩ的超級電腦，讓Cerebras得以向全世界證明，其晶圓級ＡＩ處理器具有應付國家級規模大語言模型訓練與推理的能力。

阿聯酋已從完全依賴油氣資源，轉為油氣產業只占ＧＤＰ四分之一的經濟體。在非油氣產業領域，批發與零售貿易占比近百分之十七，運輸、倉儲和旅遊占比為百分之十四點六。看準日益成熟的再生能源技術會徹底翻轉未來石油市場的格局，阿聯酋今年五月退出ＯＰＥＣ，得以不受ＯＰＥＣ石油產量配額的限制，將每日高達一四○萬桶的閒置石油產能釋放，在公開市場變現，以加快經濟轉型腳步，將石油儲藏的經濟價值迅速轉化為未來產業如ＡＩ、綠能或物流運輸的投資與布局。

二○一一年阿拉伯之春後，阿聯酋將穆斯林兄弟會等團體所倡導的政治性伊斯蘭主義，視為利用民主旗號顛覆傳統阿拉伯君主制國家的叛亂運動，因此積極支持中東各地對抗壓制政治伊斯蘭主義者的軍事力量，其中包括蘇丹的ＲＳＦ、葉門的分離主義民兵部隊ＳＴＣ、利比亞的國民軍ＬＮＡ等，以確保阿聯酋的統治階級免於鄰近政治性伊斯蘭主義團體的騷擾和威脅。

阿聯酋如今也是中東的區域貿易強國，所以確保阿拉伯半島西邊紅海、西南邊曼德海峽和亞丁灣、東邊荷莫茲海峽等重要航道的安全通暢，對其國家戰略至關重要。因此，阿聯酋透過支持培養中東北非各地的軍事代理人，強化對這些咽喉要道的掌控，如蘇丹ＲＳＦ之於紅海。

此外，為了擺脫伊朗對荷莫茲海峽的箝制，阿聯酋正積極建造從阿布達比地區直通阿曼灣港口、長達三百公里、日運量三六○萬桶的陸域輸油管道，預計於二○二七年中完工。

阿聯酋的國家目標是以前途無限的數位經濟逐步取代日薄西山的石油財富。儘管阿聯酋並不生產ＡＩ硬體，但它利用本身獨特優勢—雄厚的資本和充沛的能源供應，培養開發完整ＡＩ運算基礎設施的關鍵能力，並掌握了建置與運營此類ＡＩ系統的專業技術。衍生的商業模式有三大主軸：將ＡＩ算力出租給中東地區的政府企業用戶，出口ＡＩ運算的整體軟硬體解決方案給其他國家，透過投資全球ＡＩ供應鏈獲取資本增益。

儘管工業基礎落後台灣很多，但阿聯酋在產業轉型過程中展現的雄心壯志、深謀遠慮、投資氣魄及實施策略的細緻與成熟度，卻遙遙領先台灣。（作者為清華大學合聘教授）