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洪蘭／路燈效應 能找毒油真相？

聯合報／ 洪蘭
大批民眾25日在凱道集結抗議，表達反毒油、護食安。聯合報系資料照
大批民眾25日在凱道集結抗議，表達反毒油、護食安。聯合報系資料照

朋友八十大壽，大家相約給他祝壽，但是最近食安問題太嚴重，連知名的有機苦茶油都中標（苦茶油的原料不是黃豆，怎麼也有毒），驚恐之下，不敢去餐廳吃飯，只好每個人燒一道菜到他家「羅漢請觀音」。飯後泡茶聊天時，有人提到心理學上一個有名的「路燈效應」（Streetlight Effect）：一個醉漢在路燈下找東西，警察過來問他在找什麼？他說在找鑰匙，警察問他是掉在這裡嗎？他說不是，是掉在別處。警察好奇問，那你為什麼來這裡找？醉漢回答「因為這裡比較亮」。

這個笑話諷刺的是，鑰匙掉在別處，但是因為這裡亮，所以來這裡找。這種不從問題的根源去找解決的方法是徒勞無功，一輩子不會有結果。政府若不肯真心去找原因，人民永遠有吃毒油的危險。事實上，最近發生的許多事都是因為政府避重就輕，不肯面對，所以問題愈滾愈大。

比如說護理師大逃亡，醫院必須關掉病房，因為護理人員不足，政府的回應卻是：題目不要出太難。但是一個沒有足夠醫療知識的護理人員是草菅人命。護理師大逃亡的原因是薪資和工作量不成比例，還會被病人打，不但沒有尊嚴還沒有安全感。

教師的集體消失也是同樣原因，現在連大城市的學校都缺老師，遑論偏鄉。其實老師的薪資一向偏低，但是以前的老師有人做，因為被尊重，不像現在學生可以對老師比中指，女老師被男學生觸碰臀部竟是老師被記申誡，這種沒尊嚴的教職誰做的下去？教育最重要是熱情，當教書的熱情被濫訴消磨殆盡時，家裡即使沒有五斗米，也不如歸去了。

另外少子化，年輕人不婚不育，政府的做法是撒錢補貼，其實問題的核心是年輕人看不見未來，薪資又卅年未漲，根本買不起房子。鳥要孕育下代都會先築巢建窩，人沒有個遮風避雨的地方，怎敢生孩子？居無定所看似小事，其實它的心理作用非常強，人渴望確定性，心理學實驗發現：人有對確定性的渴求和對不確定性的恐懼。

這個實驗的做法是給一組大學生廿次強電擊，但電擊出現前兩秒有鈴聲警告；另一組是隨機給三次強電擊，十七次弱電擊，但他們不知何時電擊會來。結果弱電擊組比強電擊組更焦慮，心跳的更快、汗流的更多，因為他們無法預知何時電擊來。當請他們再做一次時，絕大部分的學生選擇強電組。原來，人對確定的渴求大過對不確定的恐懼。

這個不確定性的焦慮還會傷害到健康：研究發現，低階恆河猴體內慢性發炎指標比高階者高，人雖然與動物不同，但也出現類似情況，基層公務員得胃潰瘍的機率比高階主管高。原來不確定性的恐懼和焦慮會深入到細胞層次，使免疫系統變得被動，增加罹癌的機率。數月前媒體有一期專題文章報導公務人員出走的原因，升遷不公、職場霸凌使過去人人爭捧的鐵飯碗現在不香了。

在美國羅斯福總統主張的四大自由中，免於恐懼的自由是最基本的，人先得活著，才能去談言論、信仰和免於匱乏的自由。請問政府的袞袞諸公：我們台灣的老百姓，何時才能免於吃飯會要我們命的恐懼？（作者為認知神經科學退休教授）

師大

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