劉大年／重新整隊 再戰CPTPP

行政院經貿談判辦公室職場霸凌案告一段落，這起事件也凸顯台灣經貿談判體系，已到了必須全面檢視的時刻。經貿談判辦公室肩負推動台灣對外經貿談判的重責大任，需要長期累積談判經驗。一支穩定且專業的談判團隊，是台灣參與國際經貿競爭的重要資產；因此，如何留住並培育談判人才，已成為當前的重要課題。

談判團隊需要重新整隊，台灣推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）的整體戰略，更需要重新思考。ＣＰＴＰＰ是高標準經貿協定，加入ＣＰＴＰＰ已不只是貿易議題，更攸關台灣的區域經濟整合、供應鏈韌性及國際競爭力，因此推動策略也必須與時俱進。

首先，應重新定位推動策略。過去政府主要著重符合高標準規範，以展現台灣具備加入資格。然對採共識決的ＣＰＴＰＰ而言，符合規範只是基本門檻，真正決定成員支持與否的，是台灣能否為協定創造更多價值。因此，未來策略應由「證明符合資格」提升為「創造共同利益」，讓成員支持台灣；不只是因為符合規則，更因為台灣加入有助提升整體協定效益。

其次，應重建台灣加入ＣＰＴＰＰ的論述，凸顯台灣在半導體、人工智慧、供應鏈韌性等領域的優勢，讓成員理解，台灣加入不只是增加一個成員，更能提升區域供應鏈安全、深化科技合作及整體競爭力。

另外，應重新布局對外推動工作，政府應建立跨年度、跨部會的長期推動機制。今年起主席國將依序由越南、秘魯、馬來西亞、智利、汶萊及英國擔任。主席國雖無法決定新成員加入，但對議程安排、協調成員立場及推動擴員討論具有重要影響力；政府應及早與未來主席國就深化投資、供應鏈、科技及數位經濟合作，逐步累積共同利益。然推動工作不能局限於主席國；由於ＣＰＴＰＰ採共識決，每一成員都具有影響力，因此仍應同步強化官方外交、國會外交、智庫交流及企業合作，建立支持台灣加入的多層次網路。

最後，應重新思考推動策略。過去台灣將推動加入ＣＰＴＰＰ與反對中國大陸加入相互連結；相對地，中國大陸也持續阻撓台灣加入。然成員真正重視的，是新成員能否提升協定整體利益，而非政治對抗。未來台灣應將重心放在凸顯自身不可替代的價值，以實際貢獻爭取支持，避免使加入議題過度政治化。

經貿談判是長期工程，不可能一蹴可幾。台灣應以更長遠的視野，持續深化與成員的合作關係，累積彼此共同利益，將「等待機會」轉化為「創造機會」，讓成員認為支持台灣符合其自身利益。國際經貿競爭不只是制度與規則的競爭，更是人才、組織與戰略的競爭；唯有建立穩定的談判團隊，以及更具前瞻性的推動策略，台灣才能在國際經貿新局中掌握主動。

「重新整隊」不只是重整談判團隊，更是重整台灣推動ＣＰＴＰＰ的思維與戰略。未來推動ＣＰＴＰＰ，關鍵不只是爭取成員支持，更要持續創造成員支持台灣的理由；不只是等待機會，更要主動創造機會。唯有讓成員相信，台灣的加入將有助於提升整體協定競爭力、強化供應鏈韌性，並為所有成員創造更多共同利益，台灣才能提高加入ＣＰＴＰＰ的可能性。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）