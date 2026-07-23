陳立恆／當民主不再為民服務，之後呢？

在今天的台灣，「疑美論」常常被主流視為一種異端邪說，因為在他們的認知系統裡，美國利益就是台灣價值的存在前提；然而，今天的疑美論已經演變成世界潮流，甚至美國境內的疑美論者數量更急遽上升，許多民調與研究顯示美國人民不再信任政府，甚至不再信任民主制度。在他們看來，民主制度應該只是成為一個理想國家的手段之一，並不是有了民主制度就一切水到渠成，這裡不單指美國，世界上許多民主國家的政治菁英們都犯著相同的錯誤，將政黨財團優先放在普羅大眾之前，忘了民主如果不再為民服務，就只是另一種專制。

今年是個選舉大年，半個地球的民主國家都在為年底或是明年的大型選舉摩拳擦掌，其中最為舉足輕重的莫過於十一月美國期中選舉，眾所周知全球關稅與伊朗戰爭大幅削弱了川普的支持度，可能將使共和黨失去眾議院主導權；但實際比表象更為複雜，無論民主黨還是共和黨都面臨前所未有的分裂與混亂。

根據專門研究全球民主的約翰霍普金斯大學SNF AGORA研究所今年最新一份關於美國保守選民與民主制度的報告顯示，保守派陣營對於民主制度的失望尤其明顯，他們認為運作了二百五十年的民主制度並沒有真正守護他們核心價值觀的四大支柱：信仰、自由、家庭與社區，這也形成ＭＡＧＡ運動的主要土壤。

報告中大多數受訪者認為，一個不受限制並多數統治的「真正民主」需要一個具有共同價值，共同現實和自治能力的公民組成來得到實現，而他們認為美國已經失去了這項條件，還有受訪者不避諱表示：希望美國經歷另外一場南北戰爭來解決分歧。

誠然，分歧不僅在共和黨居多的保守陣營之內，上個月紐約市長曼達尼背書的三位聯邦眾議員參選人成功擊敗了現任建制派議員贏得黨內初選，他們都全力聚焦庶民生活、公開支持巴勒斯坦並明確拒絕「美以公共事務委員會」（ＡＩＰＡＣ）與大型財團補助，他們的勝出代表民主社會主義正式開始挑戰民主黨的核心價值。曼達尼更直言，現在的民主黨缺乏對工薪階級的關注，在民主社會主義者眼中，不斷高漲的住房負擔、醫療保健和食品價格等民生困境才是服務人民的關鍵事務，而政治人物不應該將精力放在大多數普通民眾並不在乎的意識形態鬥爭之上。

無獨有偶，近來法國左翼政治人物梅朗雄因為類似的社會主義路線而鋒頭愈來愈盛，因為愈來愈多法國選民認同他的訴求，他們覺醒地發現民主政府與其說為人民服務，還不如說是為政治人物背後的利益團體服務。

台灣的民主治理也出現了同樣的分歧與失望，不是因為民主制度本身不好，而是民主制度選出來的政治人物，已經習慣將焦點放在容易迅速催票的意識形態輿論攻防，而對那些吃力不討好、短期無利可圖，甚至動搖政黨根本的官商勾結、民生改革與產業規畫等重大議題興趣缺缺。

年底九合一大選在即，無論是保守派的四大支柱、還是進步派的民生困境，都是自詡為美國最堅實盟友的台灣政治人物們借鑒的方向，尤其對於現在飽受Ｋ型經濟與意識形態之苦的台灣人民而言，我們需要一個真正為民服務的政府，否則一個不再為民服務的民主政府，可能很快沒有以後了。

（作者為亞太文化創意產業協會創會理事長）