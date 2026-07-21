黃齊元／投資武器無法確保兩岸和平

大陸外長王毅前陣子與美國國務卿魯比歐通電話。王毅表示，台灣問題牽一髮而動全身，希望美方務必慎之又慎對待台灣事務。這是嚴重的提醒，北京表明九月「川習二會」若要順利舉行，美方必須在台灣議題上有所節制。

川普總統在川習會後，表達「不希望看到台獨」的立場後，除了仍指責台灣偷走美國的晶片，不再對台灣政治地位發表評論。美國在台協會處長谷立言近期受訪時表示，北京在台灣內部製造分裂，不會得到想要的結果；大陸國台辦對此反應激烈。谷立言表示台灣應建構無人機「蜂巢」以有效嚇阻衝突，美國國務院也表示谷立言代表美國政府的立場。

美國官方當然要宣稱其承諾沒有改變，支持台灣獲取「與它所面對威脅相稱的防衛能力」，但真正改變立場的是美國總統。川普若想和習近平進行第二次會議，就不會繼續讓美中衝突失控。川普扮白臉、政務官扮黑臉，這已是遊戲規則，川普才有最後的決定權。

台灣人認知上的最大誤區，是對「現狀」的迷思。每一個人都希望「維持現狀」，卻不深入思考「現狀」早已改變；外在環境正激烈變化中，包括美國、日本、中國大陸，台灣「現狀」的改變只是時間早晚問題。重點是即使大多數台灣人希望「維持現狀」，卻無法影響未來；因為決定權並非操之在我，半導體如此，地緣政治亦然。

第二個誤區是只有「戰爭敘事」，沒有「和平敘事」；無人機就是戰爭敘事。每個人都知道「備戰」的重要性，但「避戰」呢？美國強調台灣要有自我防衛的能力，它也不希望兩岸走向衝突，鼓勵雙方進行對話。但這只是表面上，骨子裡它不會樂見兩岸交流、走向和平，就像以色列不希望美伊和解。川普要把半導體產業搬回美國，如果兩岸和平統一，美國就輸了。

第三個誤區是，大部分台灣人只看得到「現狀」，卻不懂想像「未來」。現狀和未來不只是兩個點，中間還有一條線，現在的行為會影響未來的結果。雙方愈敵對、愈模擬衝突，就愈有可能導向戰爭。這中間有一個過程，就像企業併購，需要雙方不斷溝通、探討不同的條件，才可能創造雙贏。現在兩岸完全沒有溝通，那麼中美博弈將決定台灣的命運。

未來的結果不是獨立，也不太可能是完全統一，而是雙方折衷的方式。但究竟會落在哪裡？這就需要大家坐下來談。從美伊的「和平備忘錄」，可以看到現實是多麼地殘酷與脆弱。川普願意和解，為的是選票與避免通膨，而不是真的想要和平。台灣人自己若不主動爭取和平，就會淪落到和伊朗一樣的命運。

無人機對台灣而言非常重要，但它只是戰爭工具，期待它能帶來嚇阻力量或和平，是不切實際。烏克蘭正以無人機對俄國進行強大反擊，但整個國家已經毀了；伊朗藉由不對稱作戰讓美國在中東深陷泥淖，但國家建設倒退四十年。無人機「蜂巢」和先前美軍將領提出的「地獄景象」一樣，會把台海變成火海。

今天世界局勢的變化，為中國大陸創造統一提供更好的條件。大陸軟硬兼施，「民族團結進步促進法」和台海「內海化」都是其手段；但重點是，習近平亦不希望兩岸走到戰爭這一步。

誠如國民黨主席鄭麗文所言，要選擇自我毀滅的戰爭？或永續繁榮的和平？關鍵在這一代人手裡。

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）