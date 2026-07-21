聽新聞
0:00 / 0:00

黃齊元／投資武器無法確保兩岸和平

聯合報／ 黃齊元

大陸外長王毅前陣子與美國國務卿魯比歐通電話。王毅表示，台灣問題牽一髮而動全身，希望美方務必慎之又慎對待台灣事務。這是嚴重的提醒，北京表明九月「川習二會」若要順利舉行，美方必須在台灣議題上有所節制。

川普總統在川習會後，表達「不希望看到台獨」的立場後，除了仍指責台灣偷走美國的晶片，不再對台灣政治地位發表評論。美國在台協會處長谷立言近期受訪時表示，北京在台灣內部製造分裂，不會得到想要的結果；大陸國台辦對此反應激烈。谷立言表示台灣應建構無人機「蜂巢」以有效嚇阻衝突，美國國務院也表示谷立言代表美國政府的立場。

美國官方當然要宣稱其承諾沒有改變，支持台灣獲取「與它所面對威脅相稱的防衛能力」，但真正改變立場的是美國總統。川普若想和習近平進行第二次會議，就不會繼續讓美中衝突失控。川普扮白臉、政務官扮黑臉，這已是遊戲規則，川普才有最後的決定權。

台灣人認知上的最大誤區，是對「現狀」的迷思。每一個人都希望「維持現狀」，卻不深入思考「現狀」早已改變；外在環境正激烈變化中，包括美國、日本、中國大陸，台灣「現狀」的改變只是時間早晚問題。重點是即使大多數台灣人希望「維持現狀」，卻無法影響未來；因為決定權並非操之在我，半導體如此，地緣政治亦然。

第二個誤區是只有「戰爭敘事」，沒有「和平敘事」；無人機就是戰爭敘事。每個人都知道「備戰」的重要性，但「避戰」呢？美國強調台灣要有自我防衛的能力，它也不希望兩岸走向衝突，鼓勵雙方進行對話。但這只是表面上，骨子裡它不會樂見兩岸交流、走向和平，就像以色列不希望美伊和解。川普要把半導體產業搬回美國，如果兩岸和平統一，美國就輸了。

第三個誤區是，大部分台灣人只看得到「現狀」，卻不懂想像「未來」。現狀和未來不只是兩個點，中間還有一條線，現在的行為會影響未來的結果。雙方愈敵對、愈模擬衝突，就愈有可能導向戰爭。這中間有一個過程，就像企業併購，需要雙方不斷溝通、探討不同的條件，才可能創造雙贏。現在兩岸完全沒有溝通，那麼中美博弈將決定台灣的命運。

未來的結果不是獨立，也不太可能是完全統一，而是雙方折衷的方式。但究竟會落在哪裡？這就需要大家坐下來談。從美伊的「和平備忘錄」，可以看到現實是多麼地殘酷與脆弱。川普願意和解，為的是選票與避免通膨，而不是真的想要和平。台灣人自己若不主動爭取和平，就會淪落到和伊朗一樣的命運。

無人機對台灣而言非常重要，但它只是戰爭工具，期待它能帶來嚇阻力量或和平，是不切實際。烏克蘭正以無人機對俄國進行強大反擊，但整個國家已經毀了；伊朗藉由不對稱作戰讓美國在中東深陷泥淖，但國家建設倒退四十年。無人機「蜂巢」和先前美軍將領提出的「地獄景象」一樣，會把台海變成火海。

今天世界局勢的變化，為中國大陸創造統一提供更好的條件。大陸軟硬兼施，「民族團結進步促進法」和台海「內海化」都是其手段；但重點是，習近平亦不希望兩岸走到戰爭這一步。

誠如國民黨主席鄭麗文所言，要選擇自我毀滅的戰爭？或永續繁榮的和平？關鍵在這一代人手裡。

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）

兩岸 王毅 谷立言 無人機 伊朗 鄭麗文

延伸閱讀

楊泰順／和平擺中央 統獨放兩邊

林中斌／川習協議 兩岸對話 台海免戰

【即時短評】斷網演習引質疑 備戰演練更須營造和平氛圍阻止戰爭

【重磅快評】當中國好感度勝美國 宣揚紅色恐怖有效嗎？

相關新聞

死刑不執行 是一種人權侵害

日昨聯合新聞網刊出廿多年前犯下盧姓女建商撕票分屍案的死囚歐陽榕，在看守所內因多重器官衰竭病逝，沒能在刑場「伏法」，法界直言此案凸顯司法技術性拖延，讓「自然死」變相取代刑罰執行，與正義如何伸張形成矛盾。

讀家觀點／川普顛覆了美國道德觀、價值觀

世足賽昨閉幕，請主辦國之一的美國總統川普頒獎給冠軍隊西班牙，頒完獎他還希望和球員捧杯合照，國際足總主席在旁一直希望他離開頒獎台，川普仍留戀台上合照，招致不少噓聲；更別忘川普之前關說美國遭紅牌罰下場的球員可繼續參賽。

清除有毒環境 讓孩子不變壞

日前看見「國中生割頸案」受害者家屬楊爸爸在立法院的發言，身為負責對偏差學生進行「行政處遇」的第一線人員，感觸良多。面對這些所謂的「壞孩子」，老師當然希望能把他們教好、帶回正軌。我們都知道，孩子不是生來就壞，而是身處在「有毒」的環境中—可能源自失能的家庭、複雜的社會影響，或是被黑幫吸收。

教育不應只培養「會成功的人」

新竹日前發生一場震驚全台的命案，令人最難以接受的不僅是奪命的那一刀，而是揮刀的人竟是一位擁有留美博士學位、曾獲教學獎肯定的大學教授。檢警初步調查，全案疑與家族產權及經營權糾紛有關，無論最後案情如何發展，這起事件都留下了一個值得深思的問題：我們的教育到底培養出了什麼樣的人？

方祖涵／長壽教主與失速的生化夢

美國國慶周末，我們在拉斯維加斯的世界渡假村酒店看了環繞賭城絢爛的煙火。而不久前，號稱即將顛覆體壇的首屆「禁藥運動會」也在此登場，籌備兩年多的賽事主打「允許使用禁藥」，希望重新定義運動員的極限。結果，完成三天賽事後，只有五十公尺自由式超越世界紀錄。曾獲得奧運銀牌的美國選手弗雷德．克利，百米成績是九點九七秒，比過去「清白時期」還慢。

食安三級管理 非紙上談兵

致癌油風波延燒，行政院會周四將通過「食品安全衛生管理法」修法。行政院長卓榮泰昨天說明十大修法重點。其中增訂地方主管機關風險導向查核機制、強化業者異常通報責任及加重通報不實處罰等，應是社會共識、值得肯定，但也有些部分，需要再作更細緻的討論及精進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。