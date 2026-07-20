蘇蘅／道歉政治的傲慢與偏見

政治人物經常大談社會問題的是非對錯，似乎他們有一個方向正確的道德羅盤。然而，如果他們的道德羅盤失靈呢？

毒油爆發迄今，政府戰狼式作風令人匪夷所思，活似川普的「對抗式危機溝通」，政治傳播學者認為這種危機處理，透過否認前提、重新定義事件、攻擊批評者、強調自己才是受害者、持續重複自己的說法，以凸顯一種強人人設。但事情哪有這麼簡單？搞砸了事情，還想繼續贏得信任？

七月三日前後，政府淡化流向，不公布、不要求下架第二層油品，全民譁然。接著急轉彎改為全面揭露、設定百分之廿下架門檻。後續在國會硬拗 「攝食習慣與烹調多樣性、駁斥極端攝食假設」。衛福部未在第一時間迅速回應，且說詞一日數變。政府道歉也是千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面。

民進黨政府不誠懇的道歉，有幾個模式：

首先是「設定條件」的道歉：從六月卅日接獲通報，超過半個月，連問題出在哪都講不清楚。而閣揆卓榮泰首度表示歉意的條件，是上游製造商（中聯油脂）毫無誠信、遲延通報且隱匿事實，導致行政單位無法在第一時間獲得真實資訊以查處，他為「行政單位未能在第一時間查處」深感抱歉。

這讓人想起文化部長李遠出席不同場合，前面才說Taiwan Plus是災難，功夫票房慘賠讓他傻眼，轉身便說「為了保住預算，叫我講什麼都可以」，如出一轍。

其次是「轉移責任」的道歉：強調油的稽查與流向盤點，須由地方衛生局上報。因此中央道歉強調沒有包括「地方未積極稽查」之責，並反指地方政府也應共同落實市面盤整。

第三是最近發生的「牽拖原因」式道歉。民進黨發言人吳崢回嗆媒體人「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」事後雖然「被道歉」，卻說「起因是特定媒體人的情緒性指控」，言下之意，都是別人嗆我造成的。這反讓人看不出其「深自檢討並致歉」是在說什麼。

毒油事件過程中，政府從不主動攤開完整真相；說詞只是對發生的事情感到抱歉，甚至巧妙地轉換攻擊，怎算真正道歉？

人民最關心的政府迄今沒回答：問題油究竟哪環節出問題？原料來源異常嗎？製程中如何產生危害人體物質？檢驗方法是否足以確認風險？影響範圍到底有多大？

一九七○年西德總理布蘭德訪問華沙，在猶太紀念碑獻花後，無預警雙膝下跪，為納粹罪行表達懺悔與贖罪。這舉動被稱為「華沙之跪」，成為與各國和解的最重要里程碑。

二○○一年日本爆發狂牛症，首相小泉純一郎痛斥「狹隘的官僚主義」導致民眾不信任政府，他承認「政府危機管理存在重大瑕疵，承諾全面檢討食安管理機制」，多次對內閣「帶給消費者與畜牧業者莫大困擾」鞠躬致歉。農林水產大臣武部勤對於「農林水產省在處理疫情時的行政疏失、反應過慢以及未能即時禁止問題肉骨粉流入市面，造成民眾恐慌，表達深刻的反省與歉意」。這些道歉理由，跟台灣毒油事件幾乎雷同。為什麼我們的總統、閣揆到部長，都這麼不乾脆呢？

南韓前總統朴槿惠亦曾因親信干政，三次道歉，承認「我沒有妥善照顧人民」。

政治道德的羅盤，永遠只有一個指針，就是照顧人民。如果做不到，就不必說「心頭最軟那一塊」的大話。政治人物最重要的資產，不是永遠正確，而是在錯誤面前，仍值得信任。