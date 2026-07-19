張延廷／強化台美交流 聯演重於軍售

美國海軍退將蒙哥馬利日前在《外交政策》期刊上發表專文指出，華府討論台灣安全大多聚焦軍費與軍售，忽略美台共同防衛最棘手的問題是兩軍缺乏協同作戰能力。他表示，台美兩軍的當務之急，是建立共同通訊、可互通的指揮管制、聯合演訓與情報共享機制，同時培養出熟悉彼此作戰模式的軍官網絡。

事實上，軍購預算林林總總，若僅限於裝備採購則也未免流於偏頗，建軍目標「以人為本」屬於各國皆然之舉措，用高素質人力操作高科技武器，並且實施與時俱進的實戰化訓練，是最能符合台海軍情現狀的一劑良方。

回顧「川習會」前，國內輿論熱議焦點反而擺在價值約四千億元的台美軍購，這不但凸顯台灣對華府的依存關係，也暴露美國之於盟友的予取予求心態。國際友誼基礎固然建立在盤根錯節的利益上，但國人亦須明白台美共生的安全邏輯並非僅只仰賴軍售軍購一途而已；如能創設恆定的軍事演訓聯動，才能為太平洋立下可長可久的和平與穩定。

今年逢二戰結束八十一年，也是戰後國際在「冷戰」環境下展開新秩序的第八十年，科技突飛猛進的結果仍未給人類帶來和平願景，反而促長了新的「恐怖平衡」。觀察歐洲昔日列強無一不趁「緬懷戰爭」史實的同時，進一步拉攏彼此形成抗俄的默契，這是源於西方文化「分工合作」的精神使然，更是在以「安全利益」為前提下涉入的責任分擔，究其目的仍在於成本考量，達到「小投資、高報酬」的集團式防務。

長久以來，台灣在「特殊國際環境」下所發展的偏安局面，此刻正值新世紀國際傳統安全格局的演變，產生新的考驗。要維持國人早已習慣的安逸環境條件也將隨之重寫，畢竟「廉價的和平不可靠」已經明擺在國際對弈的賽局棋盤上，唯有拿出籌碼、主動出擊，才有機會在爾虞我詐的國際博弈中脫穎而出。除了舉足輕重的半導體產業，中華民國還有得天獨厚的戰略區位，讓美國和民主亞洲得以延續金融經略與生存命脈。

此刻正是要讓美國意識到「是時候邀請中華民國三軍參加地區演習」的必要性；更必須以精銳單位持恆參與美國在亞太重要訓練為目標，將國軍的戰備想定擴展到「本島以外」的宏觀視野，藉此提高部隊運作的水準，促進幹部國際化、現代化、專業化的技能，全面升級國軍部隊真正足以達成「防衛固守、重層嚇阻」以外，尚且能傲視亞太的一流武裝力量。

此外，國會研究擬定軍購預算的同時，朝野應當特別重視提高軍人待遇與相關配套福利制定，讓新、高科技裝備能讓高素質人才操作，藉此招募年輕菁英，視保家衛國為超越同儕的職志，在軍事戰略規畫的整體制度面高於對手和鄰國，才是發揮軍事軟、硬實力並行的真策略。

（作者為空軍前中將副司令、清大教授）