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楊泰順／和平擺中央 統獨放兩邊

聯合報／ 楊泰順

統獨向來被視為區隔藍綠的重大議題，但就政治攻防而言，這項議題對藍營顯然不利。平心而論，「獨」的主張具有較強的「感性」成分，因為從個人到社群，很少人直覺上會歡迎外力的介入。故而談到兩岸關係，台灣人支持獨似乎自然而明確。

在此態勢下，「統」能分庭抗禮，則無非依賴「理性」的訴求，如兩岸同源同種、奉祀同樣神祇、地理上鄰接、大陸經濟紅利、與避免兩岸戰火等。但所謂「理性」思維，便因為存在不少說理與論辯的空間，藍營要藉由「九二共識」或「大屋頂理論」凝聚支持者，自然得費不少唇舌與現實的解析。不似台獨主張者，直接喚起人當家作主的欲求。

故而，儘管近三十年來大陸不斷對台灣施加威嚇利誘，但台灣人對尋求獨立的偏向，顯然沒有任何退縮。根據政大選研中心每年進行的「台灣民眾統獨立場趨勢分布」，一九九四年僅有一成一受訪者主張台灣應該宣布獨立，但二○二六年同一類別卻已膨脹為二成六；至於傾向統一的，則由兩成縮減為百分之七點六。值得注意的是，主張「永久維持現狀」的受訪者，在這段期間也由一成膨脹為三成四。由於現狀是台灣擁有獨立主權，視這類回應者為「台獨同情者」應並不為過。

在如此的民意分布下，統獨如果成為選民選舉中的決定性指標，則被認定尋求「終極統一」的國民黨，便難有競爭力。這也是為何，在民進黨執政期間，儘管出現貪瀆醜聞、學歷造假、食安危機、共諜風暴、能源決策錯誤、與外交空間緊縮等，但只要祭出「親中賣台」的神符，一切似乎又雲淡風輕。目前各家民調顯示，民進黨平均享有三成六到四成的支持度，號稱最大在野黨的國民黨則僅在二成二與三成間徘徊。這個數字與上述的統獨分配比若合符節，無異點出國民黨若不能在統獨議題上有所突破，政黨競爭便宛如逆水行舟。

但國民黨為認同「九二共識」的政黨，如何將「一中憲法」的理性論述轉換成可以感動人心的感性呼喚，的確是個高難度的操作。所幸，在風雲詭譎的國際情勢下，提供了國民黨改變的契機。

民進黨能無所顧忌地高喊台獨，無疑因為有美日歐強權的相挺。由於美國明確的反對兩岸改變美方所定義的現狀，故而就算握有執政權，民進黨除了掏空台灣民主，也不敢真正走上台獨之路。但這個西方強權所構築的保護傘，近來因為川普企圖與中國建立「中美建設性戰略穩定關係」隱然出現了裂痕；愈來愈多的人，包括民進黨人士，對美方會否履行對台灣的安全承諾不敢再抱信心。近年來民進黨政府加大對美軍事採購並延長兵役年限，表面上在展現台灣自我防衛的決心，但實質上也讓台灣人感受到戰爭的陰影。

國民黨主席鄭麗文正是在此節點上完成了訪陸與訪美的行程。不同的兩地，鄭主席明確傳達了國民黨將尋找一套避免戰爭的「制度性解決方案」，兩岸和平儼然成為國民黨未來政策的圭臬，統一被降維成政策下的選項。追求和平與尋求獨立，同樣屬於感性的訴求，國民黨若能堅持和平路線，不僅兩岸議題將出現新的轉折，台灣的政黨生態也會為之丕變。至於鄭主席在美國見到了誰，武器買得夠不夠，在兩岸和平框架下就不那麼重要了。

（作者為文化大學政治系特聘講座教授）

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