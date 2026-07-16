聽新聞
0:00 / 0:00

魏國彥／我經歷的那一場食用油風暴

聯合報／ 魏國彥

有人說「屁股決定腦袋」，關於食安問題，對政治人物而言，多半取決於他在什麼位置，就會說什麼話：當立委時指東罵西，當政務官時語言模糊，事出有因，查無實據；當地方官員時指責中央，當中央大員就嫁禍地方了。吃瓜民眾場邊觀戰，早就眼睛雪亮，心知肚明。

二○一四年九月初，我到歐洲訪問，走訪英、德、比利時，為聯合國氣候峰會布局，也向歐盟碳交易市場取經。返國第二天，我被同仁帶著趕赴一場臨時舉行的「食安」說明會，爬了八、九層樓到了會場，氣喘吁吁，汗流浹背，現場已有記者守候，鎂光燈閃爍，第二天的報導，斗大的黑字：「環保署長汗顏」。

廢食用油事件起因甚早，從民國九十九年到民國一○三年事件正式爆發的四年間，出事的地下工廠附近居民與老農，陸續向屏東縣政府環保局與衛生局檢舉、陳情高達十次以上，都未獲徹底解決。該屏東老農還自費購置器材，拍得數百張照片，於民國一○二年跨區向台中市政府警察局報案，隨後轉請屏東地檢署指揮偵辦，才在民國一○三年正式掀開這場餿水油風暴。環保署南區督察大隊也參與該次行動，但也因而招來其他行政單位的抱怨，正如這次食安事件「南僑油脂公司」的處境。

九月十三日，我要求秘書安排與屏東縣縣長曹啟鴻、高雄市長陳菊、及雲林縣長蘇治芬碰面。當天的日誌筆記上我這樣寫著：「此為促成環保署與地方首長了解與合作，先禮後兵，若彼避不見面，就兵臨城下」。

九月十四日在署內指示：一、鞏固中央地方夥伴關係，加強行政院內橫向聯繫，展開聯合稽查；二、正面面對，為民服務；三、安排與民視陳剛信，華視王麟祥總經理碰面，配合民眾知情權。

九月十五日早晨參加總統府「輿情會議」，由副秘書長蕭旭岑主持，出席者有衛福部許銘能次長，國安會王光慈專委等人。本署監資處處長朱雨其報告「物質流專案」與「化學雲」建置，目的在於運用新興的資訊科技掌控各類有毒化學物質的源頭與流向。

九月廿三日晨，總統府再次召開輿情會議，此時另案發現頂新公司由越南進口飼料用油製造食用油等問題。

九月卅日，我指示加強管理全省回收廚餘的「小蜜蜂」；要求環境檢驗所研發配製對人畜無害的追蹤劑，準備加到各上游、中游食用油廠商的油製品中，然後在下游消費端檢驗，如發現任何問題油品，就可溯源追查。雖有告知駐署各報記者，後來靠聯合報獨家專訪發布。我的筆記上這麼寫著：「由媒體揭露秘密武器，恐嚇仍心存僥倖的不法業者」。

簡單總結：一、自始行政院就坦承面對，多次召開會議；總統府並視為國安層級事件；二、衛福部長邱文達十月三日請辭下台，稍卸衛福部食藥署的責任，壓力與鎂光燈轉到環保署來；但九月下旬因頂新油品事件爆發，問題轉向海關、農委會等單位。三、行政院長江宜樺特別重視系統化的建置，數度召開會議，加強源頭管控與流向追蹤，要求建立食品履歷制度，並在院內成立「食安辦公室」；本署「化學雲」的建置也促成了後來環保署「毒物及化學物質局」的成立，也就是現在的「環境部化學物質管理署」前身。

該事件雖然沒有造成國安危機，但仍導致當年地方大選國民黨大敗，江宜樺院長當晚宣布辭職。

（作者曾任行政院環保署署長）

食安 中央 歐盟

延伸閱讀

致癌油延燒 陳清崧點名卓榮泰：根本是「毒油門神」

食安究責 卓揆稱遺憾 深自檢討

獨／還原9日行政院會...不滿台中先公布毒油流向 卓揆嗆：為什麼搶快？

卓榮泰被爆不滿率先公布毒油流向開嗆中市 洪孟楷：態度傲慢

相關新聞

聯合報黑白集／與鞭刑比殘酷

國民黨提出鞭刑公投案，提議針對性侵、虐童、詐欺犯等執行鞭刑。藍營內部對此仍有歧見，白營八名立委中，支持和反對各四人。柯文哲譏稱，有八成五民眾支持鞭刑，但這種盲目民意只是民粹，「還不如公投宮刑」。綠委莊瑞雄也酸說，「乾脆再加遊街示眾」。

魏國彥／我經歷的那一場食用油風暴

有人說「屁股決定腦袋」，關於食安問題，對政治人物而言，多半取決於他在什麼位置，就會說什麼話：當立委時指東罵西，當政務官時語言模糊，事出有因，查無實據；當地方官員時指責中央，當中央大員就嫁禍地方了。吃瓜民眾場邊觀戰，早就眼睛雪亮，心知肚明。

外送專法 應禁懲罰性轉嫁漲價

即將於本月廿一日上路的外送專法，實質落實十五萬名「非典型勞動者」的基本權益保障。新法明定每單基本報酬保底四十五元、禁止平台以疊單名義變相扣減外送員勞動報酬，這項法制化進程確實精準回應了基層勞工長年遭受演算法剝削、勞動條件不透明的心聲。

食安危機重演 太沒「油」良心

看到本月四日聯合報民意論壇〈半世紀油品問題三缺失〉一文，文中提及從一九七九年彰化油脂公司、一九八五年德泰油行、二○一三年大統長基、二○一四年強冠公司，到近期再度爆發的致癌油事件，種種食安風暴不禁令人感慨。昨天衛福部次長林靜儀表示：高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，「建議少吃高溫、高油食物」，更讓人哭笑不得。當碰到黑心廠商，民眾能依賴的只有政府監管，結果官員還在勸民眾少吃雞排、顧左右而言他。

聯合報社論／食安風暴連環爆，卓內閣一路偏袒業者

毒油案如雪球般擴大。從一開始官方公布的一千三百噸中聯問題油，再翻倍到兩千六百噸，如今已累計查出五批計五千七百噸問題油，災情遠比想像的嚴重。更糟的是，近日又傳出「毒蘋果」事件，政府僅憑業者的片面申請，便將美國蘋果的「芬普寧」農藥殘留一舉放寬六倍。賴政府高呼食安零容忍，卻把人民的身體當成毒品實驗室對待，何其荒謬！

都市林不能只靠宣傳

環境部近來高舉「都市林」與「綠蔭生活圈」，希望十年後民眾從捷運站走到辦公室都有樹蔭，並以公私協力、企業ＥＳＧ媒合及千萬棵植樹為推動方向。環境部自己也承認，現階段尚缺完整圖資、專責單位、植樹標準、生長空間及專業養護制度。既然基本條件尚未具備，預計十月才提報計畫至行政院，此時敲鑼打鼓，很容易再次落入先提出醒目願景與數字，再把最困難的制度問題留待日後處理的困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。