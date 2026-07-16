魏國彥／我經歷的那一場食用油風暴

有人說「屁股決定腦袋」，關於食安問題，對政治人物而言，多半取決於他在什麼位置，就會說什麼話：當立委時指東罵西，當政務官時語言模糊，事出有因，查無實據；當地方官員時指責中央，當中央大員就嫁禍地方了。吃瓜民眾場邊觀戰，早就眼睛雪亮，心知肚明。

二○一四年九月初，我到歐洲訪問，走訪英、德、比利時，為聯合國氣候峰會布局，也向歐盟碳交易市場取經。返國第二天，我被同仁帶著趕赴一場臨時舉行的「食安」說明會，爬了八、九層樓到了會場，氣喘吁吁，汗流浹背，現場已有記者守候，鎂光燈閃爍，第二天的報導，斗大的黑字：「環保署長汗顏」。

廢食用油事件起因甚早，從民國九十九年到民國一○三年事件正式爆發的四年間，出事的地下工廠附近居民與老農，陸續向屏東縣政府環保局與衛生局檢舉、陳情高達十次以上，都未獲徹底解決。該屏東老農還自費購置器材，拍得數百張照片，於民國一○二年跨區向台中市政府警察局報案，隨後轉請屏東地檢署指揮偵辦，才在民國一○三年正式掀開這場餿水油風暴。環保署南區督察大隊也參與該次行動，但也因而招來其他行政單位的抱怨，正如這次食安事件「南僑油脂公司」的處境。

九月十三日，我要求秘書安排與屏東縣縣長曹啟鴻、高雄市長陳菊、及雲林縣長蘇治芬碰面。當天的日誌筆記上我這樣寫著：「此為促成環保署與地方首長了解與合作，先禮後兵，若彼避不見面，就兵臨城下」。

九月十四日在署內指示：一、鞏固中央地方夥伴關係，加強行政院內橫向聯繫，展開聯合稽查；二、正面面對，為民服務；三、安排與民視陳剛信，華視王麟祥總經理碰面，配合民眾知情權。

九月十五日早晨參加總統府「輿情會議」，由副秘書長蕭旭岑主持，出席者有衛福部許銘能次長，國安會王光慈專委等人。本署監資處處長朱雨其報告「物質流專案」與「化學雲」建置，目的在於運用新興的資訊科技掌控各類有毒化學物質的源頭與流向。

九月廿三日晨，總統府再次召開輿情會議，此時另案發現頂新公司由越南進口飼料用油製造食用油等問題。

九月卅日，我指示加強管理全省回收廚餘的「小蜜蜂」；要求環境檢驗所研發配製對人畜無害的追蹤劑，準備加到各上游、中游食用油廠商的油製品中，然後在下游消費端檢驗，如發現任何問題油品，就可溯源追查。雖有告知駐署各報記者，後來靠聯合報獨家專訪發布。我的筆記上這麼寫著：「由媒體揭露秘密武器，恐嚇仍心存僥倖的不法業者」。

簡單總結：一、自始行政院就坦承面對，多次召開會議；總統府並視為國安層級事件；二、衛福部長邱文達十月三日請辭下台，稍卸衛福部食藥署的責任，壓力與鎂光燈轉到環保署來；但九月下旬因頂新油品事件爆發，問題轉向海關、農委會等單位。三、行政院長江宜樺特別重視系統化的建置，數度召開會議，加強源頭管控與流向追蹤，要求建立食品履歷制度，並在院內成立「食安辦公室」；本署「化學雲」的建置也促成了後來環保署「毒物及化學物質局」的成立，也就是現在的「環境部化學物質管理署」前身。

該事件雖然沒有造成國安危機，但仍導致當年地方大選國民黨大敗，江宜樺院長當晚宣布辭職。

（作者曾任行政院環保署署長）