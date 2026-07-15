林中斌／川習協議 兩岸對話 台海免戰

五月川習會，雙方同意中美「建設性穩定戰略關係」，至少三年不變。之後，美方三位重量級務實派人士發表共識：中國將不戰獲台。

六月十八日「金融時報」：全球最大對沖基金Bridgewater創立者達里歐（Ray Dalio）表示北京正在建立「新朝貢體系」，將不用武力達成統一；六月廿二日「外交事務」：美國外交協會主席哈斯（Richard Haass）及研究員薩克斯（David Sacks）撰文「中國可能不戰獲台」。六月卅日「日經亞洲」登載拜登政府副國務卿坎伯（Kurt Campbell）的訪問，他說川普政府台海政策分兩派：防中派及賺錢派，「至少目前看，後者居上風…試圖尋找與中國深化商貿關係。」意涵是川普台海政策將偏北京。

以上勾勒出九月廿四日川習二會可能的成果：中美將協議—兩岸和平對話，因而台海免戰。原因如下：

●川普有求於習多於習有求於川。去年四月、十月、十二月，川普三次提高對中國關稅，而在北京以對美禁運稀土回應後，收回。此外，川普需要中國向美購買大量黃豆、波音、牛肉等以拉抬美國疲軟的經濟，尚未完全達標。而習有求於川不過是晶片和台灣，而雙方晶片差距有限。經常言損他國領袖的川普卻不斷的讚美習，有求於他也。

●川普陣營對台海政策分表裡兩面。表面防中挺台由國務卿魯比歐率ＡＩＴ谷立言協調國會議員訪台為主；裡面對中避戰著眼賺錢，由川普長子唐納德引進副總統范斯力挺的戰爭部次長柯伯吉、及避戰共軍的戰爭部長赫塞斯為主。

去年十二月十九日，魯比歐說他年初仍是抗中的參議員現在是國務卿，必須支持總統對中國友善的政策。

川普在今年五月會習後，對出兵保台態度更為搖擺，但仍授意ＡＩＴ強調「華府對台政策不變」。而且，ＡＩＴ去年九月鼓勵台灣提升國際能見度、近來鼓勵發展無人飛機。

整體看來，目前川普自己讚習友中，ＡＩＴ挺台抗中，似乎矛盾。其實川普表裡兩面政策可能是他與習達成大交易的籌碼。

●川習若協議兩岸和平對話，符合雙方各自的需求。

習已逐漸體認：「不能直接與台北對話」不利統一，因為中國日益增強的社會軟實力，便無法藉接觸吸引台灣人民。

六月一日聯合報民調顯示：台灣民意選擇永遠維持現狀已超過六十趴，達歷史新高。即使北京武統成功，仍背離台灣民心。大陸政協委員李大壯七月初示警北京：台灣人民對中共負面評價超過百分之七十。所以北京智庫台研所所長朱衛東六月中公開建議「不統而統」新方針，此方針文字表面矛盾，其內涵應為「非武統台」；但顧忌「非武」文字牴觸數十年來北京的政策「若台灣宣布獨立北京將武力解決」，因而採取「不統而統」。

川普的國安會前秘書長、現在的政敵波頓已多次預言「川普將出賣台灣」；但「支持兩岸和平對話」是數任美國總統的政策，並非川普創舉。若兩岸和平對話、消除台海軍事衝突，免除軍售台灣，北京樂見，川普將獲取與習經貿「大交易」，可免除落實政敵賣台指控。