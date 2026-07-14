杜紫宸／AI時代 文明承載力的挑戰

近三年來，人工智慧（ＡＩ）以前所未有的速度發展，從生成式ＡＩ、AI Agent到全球競逐的通用人工智慧（ＡＧＩ），各界的討論多聚焦於模型能力、算力競賽與技術突破。然而一個更根本、更值得關注的問題逐漸浮現：決定未來的並非ＡＩ究竟能發展到多聰明，問題是人類社會是否具備承載智慧快速增長的能力；這才是ＡＩ時代的關鍵轉折與挑戰。

回顧兩百多年來的人類文明史，每次重大的技術革命，都是突破體力、能源或資訊取得的限制，進而提升生產力與生活品質。然ＡＩ首次突破的，不再是勞動力或資訊，而是智慧本身的稀缺性。當智慧開始如電力、算力一般能夠大量生產，人類文明面對的核心問題，將從如何創造智慧轉向如何承載智慧。

或許可以將這種社會「承載智慧快速增長」的能力，稱為「文明承載力」；它不只是科技能力，更是社會整體因應重大技術變革的能力，包括教育轉型、制度創新、繁榮共享、民主治理，以及維繫社會信任與凝聚力。

首先是人才培育模式的衝擊，當ＡＩ接手資料分析等入門工作，傳統人才累積經驗的階梯恐將斷裂。為此，教育必須進行結構性重組，核心應從單向知識灌輸，轉向與ＡＩ協作。這需要兩大支柱：一是訓練學生具備在海量資訊中去偽存真的深度判斷力；二是培養提出關鍵問題的「元認知能力」。我們須建立一種「學徒制與人工智慧共存」的新型養成機制，讓人類在承擔責任的前提下，與技術共同進化。其次是如何重新分配繁榮，當智慧逐漸成為近乎零成本的生產要素，資本與勞動的報酬結構勢必改變。若制度無法讓更多人共享技術進步帶來的成果，則ＡＩ即使再先進，也勢必加劇所得差距、削弱社會信任，甚至動搖民主制度的正當性。

再者，ＡＩ帶來的衝擊已超越單一產業。從能源基礎建設重分配、所得分配失衡，到演算法決策對民主治理的挑戰，這是一場牽涉廣泛的體制考驗。ＡＩ政策不再局限於科技部門，而是教育、產業、能源、社會福利、財政稅收、國家安全交織的國家治理課題。

治理邏輯必須由事後監管轉向事前治理，政府需建立動態監管機制，在演算法透明度、數據倫理、關鍵設施風險上設下安全邊界。進一步，面對技術引發的資本與勞動報酬結構差距，透過稅制改革，將技術紅利轉化為公共資本。深層挑戰更在於決策治理，ＡＩ開始輔助甚至代理公共決策時，必須確保任何涉及重大公眾利益的決定，始終保留人類的倫理判斷與最終問責權。未來的競爭力在於建立成熟的社會契約，避免科技進步導致社會撕裂加劇。

廿一世紀的競賽，本質上是社會文明成熟度的競賽；能建立足以駕馭、分享並善用智慧的制度，就能在下一波文明演進中領先。我們無法阻止ＡＩ進化，但可以選擇讓人類變得更加有智慧。決定未來世界高度的，不是ＡＩ有多聰明，而是人類是否有足夠的智慧去治理自己創造出來的智慧。（作者為東海大學管理學院兼任教授）