周行一／如何避免因股市投機受傷

當股市飆漲的時候，很多人都會想趁機賺一點錢，但是最抵擋不住誘惑的是覺得不管如何努力工作，都沒有辦法達到理財目標的人，可能是想買房子還買不起，或者是有財務困難沒辦法解決。這些投資人，多半是散戶「投機者」，想趁大多頭趨勢賺點錢，可是不知道派對什麼時候會結束。

當飆漲的股市還沒有大幅修正之前，賺了錢的散戶會產生一種幻覺，以為自己很會投資，進而借錢投資，想賺得更多，這是為什麼現在有所謂四貸同堂，甚至六貸同堂的現象。

散戶的這種投機人性在每次股市大循環中都大量發生，今年台灣股市有時日交易量可以達到兩兆台幣，就是這種投機氣氛的寫照，而也是在這種大起大落的狀況下，許多散戶因為槓桿投資，不僅把大漲時賺的錢在大跌時賠掉，還因此負債累累。

愈想要趁股市飆漲解決財務問題的投機者，愈可能負債投資，因此也是在股市大循環中受到最大傷害的人。反觀有錢人不需要借錢，用閒錢投資，即使股市大幅回檔甚至崩盤，他們可以「等」，等到下一次大多頭的時候再賣股票就可以了，這是為什麼每經歷一次股市大循環，貧富差距就愈惡化的原因。

憑運氣就會有少數散戶賺大錢本來就是統計上的機率現象，但是這些例子卻給了其他多數的散戶看到了希望的假象，而蜂擁參與投機。

其實多數散戶投機者並不是已經有財務危機的人，只是想要大幅改善財務狀況，卻反而因為股市飆漲參與投機而陷入財務困境，實在不值得，而且製造了更多的社會問題。

台灣媒體對於大眾參與投機股市並沒有適量的警告，如果媒體、政府、金融機構對散戶參與投機有醒目的警示宣導，應該能防止一些散戶因投機而陷入困境，而我相信宣導大眾先做理財規畫再進行投資，會有很好的效果。

由於理財規畫需要一段過程，投資人需要先了解自己的各種狀況，包含財務、家庭、職涯、健康、理財目標以及承擔投資風險的能力等等，再進行資產配置才會有理想的投資結果，這個過程等於給了投資人一個冷卻期，提供一個客觀理性審慎評估以後再做投資決策的機會，可以大幅避免衝動型的投資，甚或是被金融詐騙。

更重要的是，在理財規畫的過程當中，投資人可以模擬與具象自己的未來，了解可以經由合理投資達到理財目標。當然，人的慾望無窮而金錢有限，理財規畫剛好可以幫助我們回到現實當中，在各種理財目標中做取捨。譬如為了退休金多一點，必須等到四十歲才買房子等等，可以大幅幫助散戶腳踏實地，避免妄想以投機改變現狀。

散戶需要了解，投機只會讓現狀更糟，我們可以利用理財規畫找到大幅改善人生的路徑！

（作者為行珩全人均衡系統創辦人）