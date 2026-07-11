郭瓊瑩／企業積極推ESG 政府呢？

近來因中東及俄烏戰火、國際貿易關稅、氣候變遷、能源安全等國際局勢緊迫，加以國際氣候條約控制全球升溫、推動各國減碳淨零，乃在歷次ＣＯＰ會議上要求各國企業應依其國情環境推動ＥＳＧ，亦即在環境、社會議題上需具備有效之治理機制，能充分揭露生產生命周期應有的社會公益，以及對人權、勞權、弱勢的支持與保障。

其中除了進行碳盤查、落實再生能源應用於循環經濟外，尤其特別重視執行流程的透明、反腐、反賄賂，保障納稅人權益以確保公共資源開發的世代正義。因此各國、尤其是跨國企業，更須重視年度永續報告的公開透明和揭露。而為確保其確實執行，透過投資與金融市場準則來制約企業財務資訊、氣候風險與機會揭露。

換言之，民間企業、尤其是上市櫃公司，已積極暢通各種減碳新管道，以及市場交易權益關係者的透明監督機制。在政府對企業的監督面向，已啟動機制來促進企業對競爭的自覺和自律。相較於一九七○到二○○○年間推動落實的Ｃ２Ｃ與永續發展理念更為具體。

在國際上，現在亦開始討論相對於企業ＥＳＧ責任，身為執法者與監督者的政府，是否也應有其相對應的ＥＳＧ責任？例如近年來，各國在軍事戰爭利益、稀有資源開發爭奪，及政策執行過程中的績效和透明度。公部門不只有監督企業之「權」，亦有以身作則之「責」。

政府開發綠電，就落實二○五○淨零排放、落實氣候變遷因應法而言，政策立意良善；惟在執行過程中要如何獲得民眾信任？預算透明監督、採購廉政規範、政策影響評估、落實資訊公開、利益衝突迴避、人民權益保護等關鍵議題，亟需有清晰客觀的規範和標準。

從各國的ＥＳＧ政策可看到，英、紐、澳、星、加、歐盟等國多已朝公部門ＥＳＧ揭露前進；法、日、韓則側重「綠色採購」。

台灣亦著重在「綠色採購」，尚未整合到地方政府與軍事機關，因此立院審查預算，與政府ＥＳＧ概念缺乏連結，包括廣受爭議的諸多特別預算如治水計畫、交通建設等。這些政府流程機制該由誰監督？誠然政院應要求政府各部門負責，同時應有外部第三方查核；包括民意監督公共參與，立院、監院及審計部尤應肩負重任。政院永續會應統籌協助政府各部門策訂目標，但不宜擔當唯一的審查監督者。

新加坡的GreenGov.SG，即有對應民間企業ＥＳＧ內容的前端管理與事後檢討。環保永續發展、循環再生，並非近代西方文明之產物，中國自古即有道法自然的生態哲學，「竭澤而漁」的思維亦納入經濟學理念。秦代的「田律」堪稱世上最早的環保成文法：順應自然、封山育林、制約特殊禁獵期。

撫今追昔，國家永續發展不只是要求企業落實ＥＳＧ，更應落實公共問責，包括公部門、公營事業、公共工程的碳盤查與法制化減碳揭露，並提升公民參與、國會監督、審計查核、永續採購，方能樹立公共治理的永續標竿。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）