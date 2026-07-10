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劉大年／全球進入政策競爭時代

聯合報／ 劉大年

全球競爭的遊戲規則正在改變，過去決定企業布局的是市場，如今愈來愈多時候，決定市場方向的卻是政府，全球競爭正逐步由市場競爭走向政策競爭。在地緣政治、科技競爭及供應鏈重組的影響下，經濟安全逐漸取代效率，成為各國政策的核心，政府也重新成為影響全球競爭的重要力量。

近年全球產業補貼規模已創下金融海嘯以來新高，且這波補貼增加並非發生於經濟危機，而是在全球經濟相對穩定的情況下，各國仍持續擴大對半導體、人工智慧、關鍵礦物、綠能等戰略產業的支持。這不僅反映先進科技領域競爭日益激烈，更顯示各國正透過補貼、租稅優惠、政策性融資及政府採購等工具，引導資源流向戰略產業。美國歐盟、日本等主要經濟體均積極運用產業政策塑造競爭優勢，全球競爭也由追求市場效率，轉而強化經濟安全、科技領先與供應鏈韌性。

政策競爭也帶動貿易治理模式改變，從補貼、租稅優惠，到投資審查、出口管制，各國持續擴大政策工具的運用；企業布局海外時，不再只考量成本與市場規模，更必須因應各國制度要求，政策因素已成為影響投資決策的重要變數。

在此趨勢下，貿易政策的監管範圍正快速擴大。近年各國除持續運用反傾銷、反補貼等傳統貿易救濟措施外，也將監管延伸至投資審查、進出口管制及供應鏈管理等領域。各國不再只是關注產品是否符合規範，還有企業是否因接受政府支持而取得競爭優勢；監管範圍也由商品延伸至企業補貼、投資來源及供應鏈背景。

更值得注意的是，主要經濟體逐漸要求境外企業配合其法規要求，使國內法規影響力延伸至國境之外，形成「長臂管轄」。全球貿易治理正由「管產品」走向「管企業」，更進一步關注企業背後的國家支持，並由境內監管逐步走向跨境治理。企業若欲進入主要市場，不僅須符合產品規範，其供應鏈來源、投資背景、企業治理等，也須符合當地法規要求，制度遵循已成為企業取得市場准入的重要關鍵。

然各國政策工具快速擴張，國際經貿規範卻未能同步調整；各國對補貼、經濟安全及供應鏈治理仍缺乏共識，導致制度日益分歧。不同制度間的衝突與重疊，使全球貿易摩擦持續升高，也使企業面臨更加複雜且充滿不確定性的經營環境。未來企業面臨的挑戰，不僅是不同市場法規要求日益分歧，更須同時因應各國監管標準、資訊揭露義務及供應鏈審查機制，法規遵循成本、供應鏈管理成本、經營風險等，都將持續上升。

對台灣而言，此趨勢既是挑戰也是契機。未來企業面對的風險未必主要來自關稅，而是補貼調查、原產地審查、進出口管制、供應鏈合規、跨境監管等制度要求。政府除應建立全球貿易政策預警機制，協助企業掌握各國制度變化，更應加速法規與國際接軌、提升整體制度競爭力，以強化台灣在全球供應鏈中的戰略地位。

全球化並沒有結束、自由貿易也沒有消失，全球競爭的規則卻已改變。過去各國比的是成本、效率、市場；未來比的將是制度、政策與國家治理能力。決定未來競爭優勢的，不只是企業是否擁有領先技術，更在於一個國家是否具備完善的制度環境、有效的政策工具，以及支撐產業持續創新的治理能力。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）

歐盟 半導體 美國

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