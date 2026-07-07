薛承泰／「獨而不孤」的新世界

當全世界都在瘋ＡＩ，學校教育強調數位化與無紙化之際，瑞典這個教育一向走在前沿的國家，正在進行「傳統教學復位」的改革，預計秋季學期起全面禁止課堂使用手機，回歸紙本教科書，將重心轉至手寫與紙本閱讀、而非平板電腦等。消息一出，媒體紛以「驚天逆轉」稱之！

原來他們從跨國比較研究中發現，瑞典過去積極推動電子化教育，近十年卻產生了極大的副作用，包括學子們深度閱讀能力與理解力的下挫，以及學習缺乏耐心與專注等。總之，為了年輕人的發展以及國家未來的競爭力，瑞典不再盲從科技時尚。值得注意的，改革項目還有賦予教師更多管教權力以整頓課堂紀律。

另一個消息是，最近美國國家經濟研究局（ＮＢＥＲ）的一項研究，探討了自二○○七年iPhone問世以來，和生育率下降的關聯。研究結果顯示是因為智慧型手機帶來「社交模式」改變，手機的方便與日益強大的功能，吸引年輕人長時間在虛擬世界中。傳統認識異性乃透過實體互動，經由約會建立親密關係；如今在網路上可自由選擇「最愛」，賞心悅目且沒有挫折。可以說，iPhone是導致出生率下降的「社會性避孕器」之一！

這兩則消息意味著，當教育與生活都走入雲端，儘管訊息快速龐大，小小屏幕隨時可帶來繽紛世界，確實會讓教室中打瞌睡的學生減少，可是能統整並冷靜思維的人似乎更少了；且師生以及人們之間的互動愈來愈倚賴網路，大家比鄰而坐，卻是各自注視著屏幕中的遠方，臉上的喜怒哀樂誰來愛憐？

「獨而不孤」的時代來了！許多的網路成癮與手機控，最常見於年輕世代，他們出生在現代化與工業化席捲全球的環境中，也是資訊科技起飛與猛進的年代，加上少子化趨勢，少了兄弟姊妹卻多了電子設備的陪伴，少了鄰里同儕的遊戲卻多了書桌前的電子遊戲！加上教育體制盲目追求「學習快樂」，「零體罰」變成「零管教」，少了尊重的「人本」慣出許多的「小霸王」，而老師只能委屈的像個小媳婦來伺候。瑞典試圖恢復學習權威，就是要防止教育的崩壞！

進入廿一世紀生育率下滑已為全球趨勢，而網路與智慧手機的出現正填補了「獨處」下的寂寥，只要能悠遊於網路世界就不覺得孤單，年輕人不知不覺和手機結了「昏」，於是一滑就進入卅幾歲了！特別是在強調「快樂」、「減壓」的教育體制中，手機也成為了真實社會壓力與挫折的避風港！

更有甚者，當有一天ＡＩ取代人類多數工作時，大部分人似乎只需專注於吃喝玩樂、而由極少數人從事以下關鍵工作：一，研發ＡＩ設計新的生產與戰爭模式；二，控制與操作機器人；三，尋找延緩老化的機制與複製人類的科技；四，精進人們吃喝玩樂的技術與方式；五，走出地球探索宇宙。

人類數萬年的舞台會不會讓給了ＡＩ？多數人類成為了觀眾，少數人則爭取當編劇與導演。猶如赫胥黎「美麗新世界」提前到來，人們的身分階級雖然不是出生即命定，但多數人會自動歸位，把自己變成只會吃喝玩樂的「機器人」！

瑞典將傳統教育復位，是針對科技與人生的反思，是為了讓新世代在「獨而不孤」的生活樣態中保有傳承的「人性」，這或許才是人類未來新世界的核心價值！

（作者為台大退休教授）