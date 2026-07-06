黃齊元／正視國際現實 推動兩岸和平

最近美國在台協會台北處長谷立言接受專訪表示，台灣有支持維持現狀的七成民意，這可做為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎，美方呼籲北京與台灣民選領袖互動。這是「很有意思」的觀點，因為兩岸目前完全沒有對話，只有民間互動，政府卻指這是「中共統戰陰謀」並全力阻止，「海峽論壇」兩岸農產品簽約也遭執政黨抹紅，並揚言查處。

維持現狀是台灣人民的期盼，但現狀正在改變。「川習會」後，川普明確表示「不希望有人走向獨立」，認為這將引發中美戰爭；美國也延緩對台軍售，避免刺激中共。在此同時，川普一再公開表示，台灣「偷了」美國晶片。「紐時」記者新書報導，川普唯一在乎的是台灣能否穩定供應半導體。

中國大陸也在改變兩岸現狀，最重要的戰略就是從「小兩岸」走向「大兩岸」，直接和美國談判、重塑美國對台政策，讓美國疏遠台灣。美國智庫分析，川普對台的政策模稜兩可，恐怕讓中國「不開一槍」而輕易奪取台灣。

最近一位大陸學者提出「不統而統」的概念，清楚分析大陸對台的新戰略。他提及「統一之事急不得、慢不得，更等不得」，要因勢利導、積極作為，全力塑造大環境。簡單來說，大陸的戰略是一套系統整合工程，企圖打造「和平統一的生態」。

台灣的現狀也早已改變，民進黨多年來的戰略就是「不獨而獨」，在實質上營造「台灣現狀獨立」，切斷和大陸的關係。但今天這個「現狀」已被川普打破，台灣變得更加孤立。最近立陶宛政局變動，其過去允許我方以「台灣」為名設立代表處，現卻改變立場，積極修復與中國大陸的關係。

近期國際專家對台海未來有許多評論，除了預測習近平傾向和平統一之外，也分析了「最終結局」。挪威歷史學家文安立在他的鉅著《大戰將至》裡指出，兩岸關係不可能永遠混沌不明、靠戰略模糊和威嚇勉強維持軍事僵局；他認為唯一能永久穩住兩岸關係的安排，是某種鬆散又具協商性質的邦聯形式，既能讓雙方各自保有其政治制度，又能建立一些共同機構來處理彼此之間的關係。

國民黨主席鄭麗文日前訪美在座談上表示，目前台灣難以接受「一國兩制」，我們要主動為下一代開闢一條遠離戰爭的路。她提到「鄭習會」的內容並強調，北京反對的是台獨與「永久分裂」，而非台灣的存在。至於兩岸對話與統一的民意趨向，鄭說民調顯示有高達八成的台灣人民，支持兩岸透過對話與交流維繫和平；她對未來的兩岸和平藍圖提出了「歐盟模式」。

文安立指出，從上世紀歷史中學到的最深刻教訓，就是不對話的代價。第一次世界大戰爆發前，歐洲列強並非蓄意開戰，只是在因應事態、揣測對方的下一步；而這些揣測最終卻全是錯的，一旦溝通機制崩潰，爭議遂升級為戰爭。他認為這個原則同樣適用於台海及中美，台海正處於危險的核心。

今天美國支持台灣，也支持任何獲得台灣人民同意的兩岸分歧解決方案；美國正把防衛台灣的責任交回給台灣，要戰要和，在於我們自己的選擇。至於「現狀」未來是否改變？鄭麗文說，只要合乎兩岸人民的需求和意願，何樂而不為？唯有積極地展開兩岸對話，主動表達立場、爭取權益，台灣才有機會迎接未來的和平紅利。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）