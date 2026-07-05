趙建民／東亞風雲再起 台灣戰略迷惘

五月底，日菲宣布啟動橫跨台灣東部海域的經濟水域劃界談判，中國交通運輸等跨部門開始於東台灣海域執行海上交通專項執法行動，點檢過往船舶近兩百艘次，美英法德駐台機構公開譴責，台海風雲再起。

隨後，美方將印太司令部改回太平洋司令部，國際媒體解讀為聚焦中國。同一時間，美國宣布自德國撤出五千駐軍並取消長程火力部署，防長赫塞斯強調，美國正縮限海外非必要義務，集中軍事資源以應對中國。看來日菲協商的背後，潛藏了美中較勁。

二○一八年五月，美國將太平洋司令部更名印太司令部，和四邊安全對話以及美英澳成立的安全合作夥伴，共同形成制中三支柱。然而，美國今年一月發布的最新「國家防衛戰略」，改變過去以中國為競爭對手的戰略，將重心轉向防衛本土，「對抗中國」也順勢變為「以實力嚇阻」。今年五月舉行的四邊安全對話外長會議，聚焦經濟和產業鏈韌性，發表關鍵礦物倡議框架、半導體友岸外包，安全不再是核心議題。

美國貿易代表葛里爾今年三月稱，美國對中戰略轉向「管理式貿易」，近期川習會雙方同意建立「建設性戰略穩定關係」框架，管控競爭並尋求戰略穩定，跡象顯示，美國的東亞戰略逐漸退縮。

美伊開戰三個月，美國便承諾三千億美元重建基金求和，充分暴露了美國無心也無力國際安全事務；急於填補的周邊國家，以日本和中國最積極。

自石破茂倡議亞洲版北約、安倍提出開放自由的印太及四邊對話後，近年日本展現政軍方面的企圖明顯。去年香格里拉對話中，日本提出「東亞單一戰區」構想，試圖在美日安保的基礎上，將東海和南海區域安全一體化。最近修改安保三文件確立日本保有反擊能力、增加國防支出、和澳菲南韓戰略互動，逐漸拋棄二戰以來的「專守防衛」。

作為東亞首強，中國強勢應對日本安保轉型。二○二四年三月國家安全情報工作報告首提美日企圖將台海、東海、南海「三海聯動」形成包圍圈，認為日本圖謀以軍事介入台海和南海，提出「近海治理」戰略；針對美菲日的肩並肩演習，解放軍東西夾擊，遼寧艦加長演訓，出動四萬噸級兩棲攻擊艦，並將管轄權擴及台灣東部海域。

賴政府將所有希望寄託於美國，但川普卻在和習近平會談後警告台獨、稱不會派兵到九千五百英里外作戰；賴清德第一時間澄清沒有台獨問題，強調延續蔡英文的維持現狀政策。然而，蔡英文為了通過美國面試，提出維持台海現狀，但民進黨的政策卻是改變現狀，因此當選後，兩岸政策隨之調整為「兩國論」。現在賴清德同樣遭遇美國挑戰，再度提出維持現狀，卻繼續宣示兩國互不隸屬，美國會埋單嗎？賴清德日前在全社會防衛韌性委員會議上稱，落實「集體防禦、責任分擔」，垂涎日本帶領的東亞安全構想。

問題是，日菲商談台灣周邊水域，連知會都不給一個。台灣是ＡＩ的關鍵重鎮，但六月底美國邀集全球二十四個國家召開「矽盛世」峰會，台灣不在名單中。針對中國大陸出爐的民族團結法，陸委會稱「台灣人到大陸的風險最高」。何以至此？掌權者能不汗顏？

（作者為陸委會前副主委、中國文化大學社科院前院長）