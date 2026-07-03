陳力俊／一場美以伊都輸的戰爭

今年的美以伊戰爭始於美國與以色列於二月廿八日猛轟伊朗，雖然初期重創伊朗，但遭遇宗教式的負隅頑抗，不僅伊朗生命與財產損失慘重，美以在戰爭耗費與聲譽上，也遭到重創。

這波戰爭，肇始於統治加薩的哈瑪斯組織於二○二三年十月七日，發動對以色列的奇襲，導致以色列大規模反擊報復，開啟了中東戰爭的序幕。期間以色列並多方打擊盤踞黎巴嫩而為「伊朗代理人」的真主黨。

雖然美伊已於六月十九日簽訂代表初步和平協議的諒解備忘錄，基礎甚為脆弱，和戰前途仍未明朗。紐時專欄作家佛里曼日前即已斷言：「這是一場以色列、伊朗、真主黨、哈瑪斯和美國的領導人都輸了的戰爭。」

哈瑪斯的戰爭目標是透過入侵以色列，引發一場地區性起義，幫助他們消滅這個猶太國家。以色列總理內唐亞胡隨即發動幾近種族滅絕的戰爭。由於哈瑪斯將自身勢力滲透到加薩平民之中，加薩平民遭受以色列殘酷報復的蹂躪。據加薩衛生部統計，以色列造成絕大多數是平民（包括數千名兒童）、共超過七萬人死亡，另有至少十七萬人受傷，約占戰前加薩人口的一成。

以色列在加薩的殘酷作為，使猶太人爭取在其聖經故土上實現自決的運動，如今已成全球大學校園、自由派政黨乃至一些保守派政黨的禁忌詞彙。以色列藝術家和學者如今在許多地方都不再受歡迎。美伊簽訂協議未讓以色列參與，美國副總統范斯更直言「川普是目前全球唯一同情以色列的元首」、「九百萬人國家別只想靠殺戮解決一切」。而哈瑪斯仍然控制著加薩走廊四成的地區，同時與巴勒斯坦實現和平的希望愈趨渺茫。

哈瑪斯方面，無論它在巴勒斯坦事務上贏得了多少公關勝利，都無法將其轉化為巴勒斯坦建國的持久政治成果，加薩走廊約兩百萬巴勒斯坦人如今的生活更加悲慘，哈瑪斯難辭其咎。

真主黨將整個黎巴嫩拖入了一場與以色列的戰爭。如今，以色列軍隊遍布黎巴嫩南部，並大舉摧毀什葉派村莊與社區，大約一百萬黎巴嫩人淪為本國的難民，真主黨也暴露了其真面目，本質是為伊朗利益服務的外圍組織 。

儘管付出了數十名高級官員和軍事指揮官生命以及大量軍事設施與裝備的損失，伊朗政權在最初的美以聯合攻擊中倖存下來後，封鎖了荷莫茲海峽，切斷了全球約二成的原油供應。伊朗也襲擊美國的海灣盟友，但伊朗並無計脫離民生凋敝困境，前途黯淡。

至於川普，一位曾承諾使伊朗「無條件投降」的美國總統，最後卻讓伊朗得以無限期地生存下去。紐時即指出，分析人士認為該備忘錄似乎給予伊朗多項直接利益，會獎勵並助長伊朗的氣焰，卻無法確保美國實現川普在衝突之初設定的主要目標。

戰爭最大的輸家，仍是被迫承受戰火、流離失所的數百萬平民，同時波及全球。據世界銀行六月十一日發布的報告，揭示能源價格高漲帶來的後果，下修今年全球經濟成長從百分之二點九至二點五，如衝突升級，更恐降至百分之一點三。美國前總統艾森豪名言：「每一支造好的槍、每一艘下水的戰艦、每一枚發射的火箭，從根本上來說，都是對那些飢寒交迫、無糧無衣之人的偷竊。」應為世人所警惕。（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）