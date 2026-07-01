陳冲／是懷舊 還是故步自封

二十餘年前在交易所工作時，有位才氣洋溢的副總，曾出版《錯務專家》專書，沒錯！是發現錯誤的專家。某次一同出差越洋飛行時，與我分享了一則發人深省的小故事：英國某砲兵單位演練，動作均中規中矩，開砲門、裝填彈、發射等各司其職，唯獨砲位後方十尺處有一士兵，每當發號令時，即斜蹲雙手向後一扯，動作俐落，但不知有何意義，卻也無人過問。

一次，新來非砲科的指揮官，看完操演後提問，該士兵姿勢漂亮，但有何作用？結果不但士兵不知，全聯隊竟無人知曉，一直問到一位已退休的士官長，才知以往榴砲是由戰馬拉到定位，唯恐馬匹因砲聲驚嚇，故安排士兵負責安撫，方有此一動作項目，其後改以車輛運輸，操典未改，以致保留下來。

許久沒關心股市行情，六月上旬因美國黑色星期五，國內各財經媒體紛紛亮出「警戒黑色星期一」的標題，周一下午就上網瀏覽了收盤數據，可能是政府賣力，跌得不算很多，有趣的是在加權指數四三五○二點七八後，另列一行：加權指數三九二五六點五七（不含金融）。為何？猛然想起一段往事，不禁啞然失笑！

一九八七年十月十九日，美國發生真正恐怖的Black Monday，造成全球股災，當時我在銀行總行負責資產負債管理，台北股市遭波及腰斬，只剩二二四○點，人心惶惶。不過當年上市公司僅百餘家，又多集中於金融業，約占總市值四成，市場籌碼本就不多，金融股因尚未開放新設，更是奇貨可居，股價動輒上千元（國泰人壽稍後就曾飆到一九七五元）。

股市的穩定或波動，常需考慮金融股漲跌，當時專業的股市分析人才不多，因此證管會就苦口婆心，要交易所除大盤加權指數外，特別公告「不含金融」的指數，以利市場及股民解讀，此舉看似怪招其實也有例可循，港股中當時單ＨＳＢＣ（匯豐）一支，就占總權值的百分之十八（稍後還攀百分之三十），港交所也一度單獨標示，以利區隔其影響。

股民解讀市場，多一指標，波動的股市也就適時平穩，但不含金融的指數，功成後馬上身退，遂保存至今，其來有自。只不過拖砲的馬除役了，牽馬的兵如何轉換角色？主事者應該思考。還好股市需要資訊，而且是大量的資訊，何況主管官員曾經表示半導體產業已占市值七成，時移勢改，還將不含金融的指數單獨列示，似乎已無必要，只要稍稍修改版面，甚至將各類行業分別列參，應該就不會發生小兵斜蹲的姿勢了！

順便提一件事，同樣一九八七年成立的台積電（巧吧），一家的市值已占總市值百分之四十一點八三，比四十年前ＨＳＢＣ在港股的權值大很多，是不是也單獨給其漲跌一個位置呢？當然股市Ａｐｐ中已提供類似服務，提出此點，只是提醒現行行情版，是否應該重行規畫一下？

其實在現實社會中，是否還存在那種只具安撫性質的士兵？例如公用電話亭，早期沒有手機、甚至話機不普遍的年代，電話亭是傾訴心意的重要工具，但在人手一機的時代，電話亭驟減，雖仍有保留的必要，但在緊急需要時，如僅能使用硬幣或ＩＣ卡，不是更急煞人？何不稍予改變增加悠遊卡、敬老卡或信用卡功能，似乎較貼近民眾需求？此外還有戶口名簿…。

By the way，自二○一九年某首長在機場震怒後，自大陸入境旅客即實施手提行李逐件檢查，因此不時在機場通道見到候檢長龍，按理正常人不會攜帶生鮮肉品，而煮熟加工肉製品也不會傳染豬瘟，但民眾大局為重也勉力配合，執行人員觀其制服也知是外包勤務（執法權？），有關人士顯已兵疲馬困，而四月台灣已宣告非疫區，六月十一日更是首批豬肉外銷，舊措施是否也順便檢討一下？

（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）